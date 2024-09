Generația Z a găsit formula perfectă pentru fericire? TikTokerii împărtășesc "meniuri pentru dopamină". Au primit aprobarea psihologilor

Fiecare dintre noi are nevoie din când în când de un impuls atunci când viața începe să pară puțin apăsătoare, însă ideea că există o formulă pentru fericire a fost dezbătută de mult timp.

Cu toate acestea, generația Z crede că ar putea avea răspunsul, pe măsură ce un nou trend începe să prindă contur pe TikTok: așa-numitele „meniuri de dopamină,” care sunt liste de activități zilnice sau momente care aduc fericire.

Acest trend a cunoscut o creștere a popularității peste ocean pe rețelele sociale. Trendul este menit să aducă o modalitate de a preveni „doom scrolling” (scrolatul compulsiv) sau maratoanele de vizionare a televiziunii, având la îndemână o listă de activități naturale care stimulează dopamina și care nu implică tehnologia.

Creatorii de pe TikTok și Instagram au început să-și împărtășească interpretările acestui trend care evită tehnologia și celebrează plăcerile simple, cu videoclipuri ce includ flori, lumânări, plimbări rapide de dimineață, produse de patiserie proaspăt coapte și țesături colorate.

Meniurile de dopamină

Meniurile de dopamină pot apărea fie ca liste simple, fie împărțite în categorii, cum ar fi: aperitive (surse rapide de dopamină, precum lumina naturală sau o gustare preferată), feluri principale (activități care necesită mai mult timp, cum ar fi gătitul sau jurnalul), garnituri (modalități de a face mai plăcute sarcinile plictisitoare, cum ar fi treburile casnice sau învățatul, prin ascultarea muzicii sau a unui podcast) și deserturi (surse de dopamină care ar trebui savurate doar ocazional, cum ar fi maratoanele de seriale TV sau verificarea rețelelor sociale).

Creatoarea @lucygeorgina.g a împărtășit o listă de activități sigure pentru a obține un impuls de dopamină, care include realizarea de artă în spuma de lapte și gătitul, în timp ce @happyolivestudio a prezentat un jurnal lucrat manual, plin de autocolante, desene și note despre lucrurile ei preferate.

Între timp, 'influencerița' de lifestyle din Londra, Matilda Bea, a împărtășit o listă cu activitățile care îi aduc cea mai mare bucurie, incluzând „băi cu spumă acasă”, „planificarea ținutelor de vacanță”, „organizarea de cine festive”, „un frigider bine aprovizionat”, „weekenduri cu prietenii”, „plimbări cu mașina decapotabilă”, „seri între fete”, „machiajul” și „așternuturi proaspăt schimbate”, printre altele.

Pentru @filipagm_, lista era similară, cu produse de patiserie, peisaje de coastă, flori colorate și pictură.

Sunetul de fundal al multor astfel de videoclipuri pe TikTok este un fragment audio dintr-un episod al podcastului Note To Self al lui Payton Sartain, intitulat „Construirea unui meniu de dopamină”.

„Practic, tocmai am descoperit conceptul de meniu de dopamină, care este, în esență, lista ta de activități pe care le poți face pentru a te simți bine pe parcursul zilei, astfel încât să nu ajungi să faci doom-scrolling pe rețelele sociale,” spune vocea din podcast care este folosită în trend.

Ce este dopamina și de ce este foarte importantă?

Dopamina este un neurotransmițător produs în creier și joacă un rol esențial în sistemul de recompensă al corpului. Cei care se confruntă cu niveluri scăzute de dopamină (de exemplu, persoanele cu ADHD) caută adesea soluții rapide, cum ar fi scroll-ul pe rețelele sociale, gustările sau cumpărăturile – comportamente cunoscute ca „activități de stimulare intensă”.

Rezultatul acestor comportamente este că, după inițiala creștere de dopamină, este posibil să experimentăm o scădere bruscă, așa cum explică psihologul clinician Ellen Littman, PhD: „Creierele cu deficit de dopamină experimentează un val de motivație după ce o activitate de stimulare intensă declanșează eliberarea de dopamină. Dar, după acest val și recompensă, ele revin la nivelurile de bază cu o scădere imediată a motivației.”

Ideea unui meniu de dopamină este de a reduce aceste dorințe pentru activități de stimulare intensă și de a întrerupe ciclul de suişuri şi coborâșuri. Lumina naturală, petrecerea timpului cu o persoană dragă sau un animal de companie, relaxarea cu o carte, meditația și exercițiile fizice sunt toate cunoscute pentru a fi stimulatoare naturale ale stării de bine.

„Această abordare poate îmbunătăți bunăstarea emoțională prin dezvoltarea unui sentiment de control și echilibru, ajutând la prevenirea sentimentelor de plictiseală, anxietate sau depresie", a completat Ellen Littman.

Deși poate părea un moment superficial pe TikTok, psihologii susțin acest trend

Deși poate părea un moment superficial pe TikTok, psihologii susțin acest trend.

Bella von Nesselrode, membră a Asociației de Medicină Complementară, lucrează alături de neurologi și psihologi și a împărtășit cum conceptul de „meniu de dopamină” generează multă entuziasm ca metodă de a combate ciclurile negative de căutare a dopaminei.

Ea ne-a spus: „Psihologii care tratează comunitatea cu ADHD recomandă ca o soluție înțeleaptă să avem un meniu de dopamină la care să apelăm, pentru a obține o sursă mai naturală și meritată de dopamină.”

Dr. Sophie Mort afirmă, de asemenea, că este un instrument valoros pentru cei care tind să cadă ușor în obiceiuri de procrastinare.

„Procrastinarea provine adesea din tendința de a căuta gratificarea imediată prin activități mai puțin productive,” a explicat ea.

„Putem aborda procrastinarea împărțind o sarcină în bucăți gestionabile și apoi răsplătindu-ne după finalizarea fiecărei bucăți cu ceva din meniul nostru de dopamină.

Sau, dacă ne este dificil să ne motivăm să ne ridicăm din pat și să ne apropiem de sarcină, putem alege ceva din meniul de dopamină care să ne ofere un impuls, astfel încât să putem intra în starea mentală necesară pentru a face ceea ce trebuie.”

Termenul de „meniu de dopamină” a fost introdus de YouTuber-ul american Jessica McCabe în videoclipul ei din 2020, „How to Give Your Brain the Stimulation It Needs” (Cum să-i oferi creierului stimularea de care are nevoie), conform Daily Mail.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News