Jacheta cu ventilatoare, soluția japoneză de combatere a caniculei (Video)

Canicula din această vară a devenit de nesuportat în întreaga lume. Aşa se face că unii oameni au venit cu idei care de care mai neobişnuite pentru a-şi face viaţa mai uşoară. Unii au inventat ochelarii cu ventilator pentru cei care transpiră abundent pe faţă, alţii pot găsi în magazine pălării şi şepci cu ventilatoare iar unii merg ceva mai departe... la următorul nivel. Fabrică geci cu ventilatoare!

Cum funcţionează

Ventilatoarele montate la baza jachetei și alimentate cu baterii împing aerul în interior, creând un microclimat cu o temperatură plăcută pentru muncitorii care trebuie să lucreze afară când căldura și umiditatea sunt insuportabile, relatează The Guardian.

Japan has jackets with fans pic.twitter.com/Mbtv5lfNft — Weird World (@TheWeirdWorld) July 23, 2023

Lui Hiroshi Ichigaya, un fost inginer la compania Sony, i-a venit ideea să confecţioneze o astfel de jachetă după ce în 1988 a călătorit în Asia de sud-vest, la scurt timp după ce s-a pensionat anticipat. Acolo a realizat că sistemele de aer condiționat din toate clădirile vor provoca un consum uriaș de energie electrică. Intuiția lui s-a dovedit corectă, însă ideea de a vinde o geacă pentru zilele caniculare n-a prins. În plus, primele modele aveau o durată scurtă a bateriilor, iar ventilatoarele se mai şi defectau.

Relansată în 2009, jacheta a început să atragă treptat cumpărători, iar unele companii au dezvoltat propriile versiuni. În 2015, producătorul nipon de scule și accesorii Makita a lansat prima sa jachetă cu ventilatoare, un produs care a avut succes mai ales în rândul muncitorilor în construcţii. "Fiind producători de scule, mare parte din clienții noștri sunt dulgheri, constructori, fermieri - oameni care muncesc în căldură", a spus Daisuke Seiki, asistent manager la Makita, pentru sursa citată.

Pe piața niponă sunt atât de multe jachete cu ventilatoare, încât Yahoo Japonia a publicat un top 100 de produse din această gamă. În plus, japonezii care vor să facă față caniculei pot folosi și Reon Pocket, un aparat portabil de aer condiționat care se prinde în jurul gâtului și răcește corpul pe sub haine. Dispozitivul are mai mulți senzori care detectează comportamentul posesorului, de exemplu - mersul, și crește nivelul de răcire, păstrând permanent o temperatură confortabilă.

