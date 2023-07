GALERIE FOTO cu Gabriela Firea. Imagini tari

Decretul prin care s-a luat act de demisia Gabrielei Firea din funcţia de ministru al Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse a fost publicat astăzi, 14 iulie, în Monitorul Oficial. În urmă cu o zi, ministrul Muncii, Marius Budăi, a făcut acest gest. Tot în urmă cu o zi a fost ziua de naștere a Gabrielei Firea, iar protestatarii din Piața Victoriei i-au transmis ”Firea, de ziua ta, demisia!”. Gestul a fost făcut astăzi, în condițiile în care, pe surse, chiar și cel mai apropiat om din PSD i-a spus ministrului să facă un pas în spate. Sub haștagul ”toți știau”, o revoltă socială a fost declanșată de descoperirile din Voluntari, de la azilele de bătrâni. Situația era din 2021 pe masa primarului Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea. Cel care se afla în spatele azilelor ar fi, cumva, un apropiat al lor, Ștefan Godei, deși nici unul, nici altul nu confirmă acest fapt așa cum cei doi soți Pandele- Firea afirmă că nu cunoșteau situația din azile. Deși susțin sus și tare acest lucru, încrengăturile și legăturile directe sau indirecte cu persoanele care se aflau sau au tolerat, respectiv acoperit situația din azilele groazei ridică mari semne de întrebare și generează ideea că nu aveau cum să nu știe. Acum, politic, se susține ideea desființării ministerului, fiind văzut ca fiind înființat pentru persoana Gabrielei Firea.

”Sunt complet nevinovată, s-a văzut și din ancheta derulată, se va constata și în continuare, în justiție, dar ceea ce s-a întâmplat cu viața mea și a familiei mele în ultimele 10 zile mi-a arătat interesul imens ca eu să mă erodez și să-mi scadă până la anulare șansele de a mai câștiga un mandat de primar general” consideră Gabriela Firea, printre altele, conform postării de pe Facebook.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat că apreciază "gestul voluntar" pe care l-a făcut Gabriela Firea prin demisia din funcţia de ministru al Familiei până la clarificarea tuturor aspectelor legate de cazul "azilelor groazei", subliniind că în urma discuţiei pe care au avut-o, vineri, la Guvern, a înţeles "foarte clar" că aceasta, în calitate de ministru, nu are nicio legătură directă cu acest caz.

Imagine din ședința de Guvern din 13 iulie, de ziua Gabrielei Firea

În contextul reacțiilor față de ceea ce s-a descoperit la azilele groazei, Gabriela Firea și soțul său au avut un schimb de replici chiar cu purtătorul de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu. Într-o replică la ceea ce părea un atac la adresa sa, fostul ministru scria, printre altele: ”Credința ne-o măsoară doar Dumnezeu, iar EL nu are nume și prenume pe pământ! Dumnezeu nu are nevoie de purtători de cuvânt pentru a se exprima. Și este tragic pentru întreaga societate creștină dacă am ajuns să fim persecutați că purtăm cruci la gât, cinstim icoane și spunem „Doamne ajută”!”.

Gabriela Firea își vede nu doar scaunul deja ocupat la Palatul Victoria, dar și șansele pentru un mandat la Primăria Capitalei năruite, conform analiștilor din zona politică. Aceasta este încă oficial candidatul susținut de PSD la alegerile locale din 2024 pentru mandatul de primar al Municipiului București.

