Fost selecționer de rugby, arestat pentru infracțiuni sexuale

Fostul selecționer al naționalei de rugby a Australiei în perioada 1984-1988, Alan Jones, în vârstă de 83 de ani, a fost arestat la Sydney, fiind acuzat de abuz sexual asupra a șapte bărbați, inclusiv un adolescent de 17 ani, scrie BBC.



Alan Jones, care după ce a renunțat la rugby a devenit comentator sportiv, a fost reținut luni, în timp ce mai mulți polițiști au percheziționat locuința sa din New South Wales (NSW), de unde au ridicat aparatură electronică.



Jones, una dintre cele mai influente personalități media din Australia, a negat anterior acuzațiile publicate pentru prima dată de The Sydney Morning Herald în 2023.



El se confruntă acum cu 24 de acuzații pentru presupuse incidente între 2001 și 2019, inclusiv 11 acuzații de agresiune sexuală cu circumstanțe agravante.



”Vreau să felicit victimele pentru curajul lor de a depune plângeri. Vocea lor este acum auzită și niciodată nu este târziu pentru a scoate la lumină asemenea infracțiuni”, a spus Michael Fitzgerald, de la poliția din New South Wales.



Alan Jones a pregătit în 2017 și selecționata Barbarians, conform Agerpres.

Antrenorul lotului național de bob și sanie al României, primele declarații după acuzațiile DIICOT

Paul Neagu, antrenorul lotului național de bob și sanie al României, acuzat de procurorii DIICOT că a forțat mai multe sportive să se prostitueze, a venit cu primă reacție. Acesta se declară nevinovat și spune că acuzațiile sunt niște aberații.

”Procurorii DIICOT spun că ați fi trafic trei sportive, cum comentați dumneavoastră aceste acuzații?”, l-a întrebat o jurnalistă Antena 3 CNN pe antrenorul Paul Neagu.

”Sunt niște aberații”, a răspuns Paul Neagu.

”Nu am înțeles exact de ce faceți niște comparații între felul în care arată aceste sportive, care evident muncesc extrem de mult. De ce spuneți că nu se poate combina practic, că nu se potrivesc cele două imagini ale unor sportive cu prostituția?”, a întrebat jurnalista.

”Păi, exact, oameni buni, credeți că eu aș putea să fac sport de înaltă performanță și după asta să mai găsesc loc și pentru această prostituție? Mai găsesc timp pentru proxenetism și mai găsesc loc și pentru acuzațiile care se aduc din partea la DIICOT? Mie mi se pare o aberație”, a mai spus Paul Neagu.

Antrenorul este căutat acum de Poliție, iar pe numele lui va fi emis un mandat de arestare în lipsă. Citește articolul complet aici.

