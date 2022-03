Florin Cîțu, avertisment: Atunci lupta cu inflația este pierdută/ Adio investiții în energie/ Banca Națională arată că este îngrijorată

”Este o ordonanță pe care a prezentat-o premierul, Guvernul o va adopta, în care există plafoane, prețuri, praguri, ca facturile cetățenilor să fie mai mici în perioada următoare. Bineînțeles că sunt costuri, care sunt estimate de Ministerul Finanțelor, de una mai înțelegem că impactul net - deci se supraimpozitează profiturile companiilor din sectorul energetic și din acei bani se plătesc aceste facturi. Diferența ni se spune că este suportată de la buget, Ministerul Finanțelor are toate datele” afirmă Florin Cîțu.

Cîțu, avertisment despre deficitul bugetar

Președintele PNL a emis și ”o părere de economist”: ”Să știți că această suveică nu poate să funcționeze la nesfârșit, pentru că, până la urmă, costurile vor crește. Avem nevoie de o strategie pe termen mediu și lung, ceea ce am cerut de fiecare dată, transpartinică, pentru investiții în sectorul energetic, până în 2026, plus legea off shore.”

Revenind la Ordonanța de Urgență pentru plafonarea prețurilor la utilități (energie), Florin Cîțu a afirmat că ”este valabilă pentru un an”. ”Costă. Ministerul Finanțelor ne spune dacă-și permite sau nu. Eu voi spune foarte clar în coaliție că nu trebuie să depășim deficitul bugetar. Când dăm semnalul că depășim deficitul bugetar, vă spun că lupta cu inflația este pierdută. Banca Centrală trebuie ajutată, este nevoie și de politica fiscală” a mai spus Florin Cîțu.

Cîțu spune că Banca Centrală arată că este îngrijorată

”Este un cost foarte mare pentru că luăm bani de la companii care ar trebui să investească și-i dăm pe plata facturilor. Ok, pe termen scurt, putem să înțelegem acest efort, dar dacă se permanentizează și va avea impact, (...) adio investiții în energie și atunci obiectivul nostru de a fi independenți energetic se mută spre 2028-2029.” a continuat Florin Cîțu. Cu privire la rata inflației care crește, fostul premier amintește că-n vară Banca Națională spunea că este ”doar tranzitorie”. ”Se pare că nu a fost așa” atenționează liderul PNL, care afirmă că, prin creșterea dobânzii cu 0,5%, în loc de 0,25%, Banca Centrală arată că ”este îngrijorată”. ”Trebuie să ne facem planuri pentru perioada următoare, luând în considerare și creșterea inflației și dobânzi mai mari” a avertizat Florin Cîțu.

Fostul premier a criticat și Guvernul, ca instituție: ”Dacă nu este încredere în Guvern, orice ar spune nu contează, dar această încredere trebuie dublată de antreprenori, de sectorul privat. E mai complicat când îi ameninți toată ziua cu controale, cu amenzi, să-i forțezi să facă ceva ce nu este în spiritul economiei de piață”.

