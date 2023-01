Examenul anului pentru Iohannis, PSD și PNL. Rareș Bogdan, despre șahul la adresa României după strângerea de mână Nehammer - Radev

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a reacționat după ce președintele Bulgariei, Rumen Radev, a fost invitat la Viena, la concertul din acest an. El ar fi fost singurul șef de stat invitat la Concertul de Anul Nou de la Viena. Președintele Bulgariei a apărut în mai multe imagini alături de Karl Nehammer, cancelarul Austriei, cel care a anunțat poziția fermă vizavi de intrarea României în Schengen, o poziție de refuz, invocând o analiză separată de Uniunea Europeană și acuzând țara noastră pe subiecte ce nu se aflau în grila de aderare la acest spațiu.

”Mi se pare că e o nouă abordare a Vienei în raport cu extinderea Schengen. Gestul făcut de Karl Nehammer pare tipic, de manual, de diplomație asimetrică. El încearcă să trateze diferit cele două țări, să dea un șah României. Cu tot respectul, nu cred că dl. Radev sau Nehammer sunt mari iubitori ai muzicii simfonice” a spus Rareș Bogdan la Digi24.

Vorbind despre jocurile politice interne din Austria, în context european, liberalul a afirmat: ”Părerea mea este că Karl Nehammer a primit această mutare în plic, să încerce la rândul său o abordare diferențiată în raport cu Bulgaria și România, tocmai pentru a încerca să capteze electorat de peste tot, după ce a creat stupoare la nivelul opiniei publice și al presei din Austria prin modul complet absurd prin care a acționat vizavi de extinderea spațiului Schengen”.

Încercarea anului pentru puterea politică din România

Despre absența de la Viena a președintelui Klaus Iohannis, europarlamentarul liberal spune că este ”un șah, o încercare de decuplare, o modalitate prin care Nehammer încearcă să arate că nu este împotriva extinderii spațiului Schengen”, iar totul trebuie privit în contextul alegerilor interne din Austria. ”România are un examen extrem de dificil, diplomatic” mai consideră Rareș Bogdan, care subliniază că, deși am fost susținuți de marile forțe din UE, ”nu am reușit să înduplecăm Austria”, un stat care a fost pus la colț în Uniune.

”În cazul în care partidele aflate la guvernare nu vor reuși să ducă România spre spațiul Schengen, vor avea de înfruntat critici extrem de serioase. În fața unui posibil val de euroscepticism care se va resimți în România (...), pentru coaliție, pentru președintele Iohannis, pentru premier, este examenul anului. În cazul în care Bulgaria va fi decuplată de România - ceea ce e aproape imposibil, din punctul meu de vedere- situația va fi alarmantă și extrem de gravă pentru PNL și PSD” consideră Rareș Bogdan, care spune, din rapoarte, că România este într-o poziție net superioară Bulgariei vizavi de aderarea la spațiul Schengen.

Acest articol reprezintă o opinie.