Evaziunea fiscală din România, suficientă pentru "2700 km de autostradă, sau sute de şcoli". Adrian Negrescu, avertisment cu deficitul

Întrebat cum vede planul de ajustări fiscale propus de Guvern, economistul Adrian Negrescu a spus că "în momentul când ai 37 de miliarde de lei deficit după primele cinci luni, adică 2,32% din PIB, vom termina cu un deficit între 6 şi 8% din PIB, dacă mergem în ritmul ăsta. Cele mai multe cheltuieli se angajează în a doua parte a anului. Ce faci în momentul ăla, de unde iei banii pentru a acoperi toate cheltuielile pe care ţi le-ai asumat?".

"E şi foarte dificil. Împrumuturile statului sunt din ce în ce mai scumpe, ne împrumutăm la dobânzi de 7%, suntem pe locul 2 ca dobândă la nivel european. Din economie nu prea tragem bani, pentru că nu suntem capabili să scoatem la suprafaţă economia subterană. Ştiţi ce înseamnă evaziunea fiscală în România? Undeva între 16 şi 20 de miliarde euro, bani care se pierd în încasările statului, pentru că nu suntem capabili să digitalizăm tot ce înseamnă tranzacţie financiară de orice natură, atât a persoanelor juridice cât şi fizice.

Cu 20 de miliarde de euro, am avea un buget capabil să oferim celor din educaţie salarii cum trebuie, am putea face şcoli, spitale. Era un calcul recent făcut pe zona asta, care arată că se puteau construi undeva la 2700 km de autostradă, sau nu ştiu câte şcoli.

Noi am putea avea bani dacă am fi capabili să digitalizăm tot sistemul ANAF, şi dacă am face în aşa fel încât orice tranzacţie financiară să fie însoţită de taxe. Pentru că asta e marea problemă. Se plăteşte foarte mult la negru în România, de la salarii la tranzacţii de zeci de milioane de euro", a mai declarat Adrian Negrescu.

România, singura ţară în procedură de deficit excesiv.

"Suntem singura țară în procedură de deficit excesiv. Aia e, ne-au păsuit câțiva ani - au zis că pandemie- dar noi trebuia din 2021 să reducem deficitul. Noi, în 2021, am crescut cu 6- 7%, de am pierdut 2 miliarde de euro din PNRR, pentru că am raportat un PIB mult mai mare, în loc să ne reducem deficitul. Anul trecut am redus deficitul, dar deja era pe o cocoașă destul de complicată, ca anul acesta... ce s-a întâmplat este inimaginabil. Nu are o explicație logică. Am crezut că este o glumă. Mai mulți colegi au atenționat, iar dl. Câciu a spus că o să fie bine, că suntem împreună, prieteni și o să fie bine. Eu i-am zis: și dacă n-o să fie bine? Și... a rămas în coadă de pește”, a declarat şi Tănase Stamule la DC NEWS.

