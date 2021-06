Europarlamentarul Carmen Avram spune de ce NU a votat Raportul Matic care prevede că și bărbații pot naște. Paragraf controversat despre COPII

"Pe noi ce ne-a deranjat la acest dosar a fost modul în care au fost introduse aceste amendamente, într-un dosar care nu avea legătură cu comunitatea LGBT. Era un act care se referea la drepturile femeilor, la naștere în condiții umane, la ajutoare sociale etc. și au apărut aceste amendamente, depuse de mai multe formațiuni politice, într-un dosar deci care trebuia să aibă altă destinație, în condițiile în care prevederile care au fost trecute acolo nu au fost discutate niciodată în grupul politic de exemplu din care fac parte și cred că sunt acolo niște probleme foarte sensibile care trebuie analizate cu specialiștii, mai ales acolo unde vorbim de copii.

Paragraf controversat despre copii

De exemplu, este un paragraf care spune că apelul adresat statelor membre este de a adopta acte legislative care să asigure că persoanele intersexuale nu sunt supuse unui tratament medical sau chirurgical neesențial în perioada copilăriei și că dreptul loc la integritate corporală, autonomie și consimțământ este pe deplin respectat. Adică, acest paragraf ar fi trebuit vorbit pentru că dintr-o dată se înțelege din el că părinții sau tutorele nu mai are dreptul de a decide asupra minorului, de a influența deciziile minorului.

Ori, când vorbim despre copii din perioada școlară și chiar preșcolară, cum se scrie în acest dosar, nu cred că putem să ne hazardăm să decidem de la Bruxelles ce trebuie să facă anumite state pentru că încă nu am testat opinia părinților din Uniunea Europeană. Și sigur că sunt state avansate și progresiste, dar sunt și țări care au încă o sensibilitate la această problemă, în special când vine vorba despre educația la copii în perioada preșcolară, mai ales, și care trebuie să aibă timp să înțeleagă ce se întâmplă, să aibă timp să se împace sau nu.

"România va trebui să se decidă"

Oricum vor trebui să ia o decizie, iar România va trebui să se decidă la un moment dat pentru că astfel de paragrafe apar din ce în ce mai des în documentele care se votează în Parlamentul European și apar din ce în ce mai des nu pentru că nu ar trebui să discutăm despre asta, pentru că acești oameni există, dar apar în documente care nu au legătură cu așa ceva, ceea ce este supărător și atunci te pune pe tine, europarlamentar, cum sunt eu de exemplu, care nu am vrut să votez, am votat amendamentele în primă fază și în a doua fază nu am votat raportul pentru că nu mi s-a dat ocazia să cer niște lămuriri și să pot să discut.

Trebuie să ne obișnuim pentru că ele apar în foarte multe dosare, inclusiv săptămâna viitoare în Plenară va fi un dosar de la o comisie tehnică în care vor fi introduse câteva paragrafe pe această temă, din nou, paragrafe care nu au fost discutate.", a declarat Carmen Avram la Realitatea Plus.

Acest articol reprezintă o opinie.