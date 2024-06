La aproape doi ani și jumătate de la începutul conflictului, este tot mai clar că războiul va mai continua și în următorii 2-3 ani, a declarat Tudor Curtifan, redactorul-șef al DefenseRomania, într-un interviu exclusiv pentru DCNews. În momentul de față, Europa dar și Statele Unite ale Americii trebuie să se pregătească pentru un război de uzură.

Chiar dacă Federația Rusă ar înainta pe front, în zona de nord, aceasta nu are capacitatea de a menține teritoriile cucerite. Situația este la fel și în sud, resursele Kremlinului fiind slabe.

"Federația Rusă nu cred că are capacitatea, sau dacă are capacitatea să cucerească mai mult în nord, în zona Harkov, cu siguranță nu are capacitatea de a ține acele regiuni și în niciun caz nu cred că are capacitatea să avanseze în sud unde ne doare pe noi cel mai mult, Odessa și Gurile Dunării. Probabil, în ultimele luni, va fi în continuare un război de uzură și de hărțuire.", a spus Tudor Curtifan.

România, în afara pericolului pentru că țara noastră se află în NATO

Țara noastră împarte o graniță destul de mare cu Ucraina și, deși pericolul există, acesta nu trebuie maximizat. Fiind membră NATO, România nu riscă să cadă pradă bombelor lui Putin. Există, în schimb, pericolele economice.

"Există multe alte pericole, cum ar fi ajungerea Rusiei la Gurile Dunării și o graniță directă cu Federația Rusă. Acest lucru ar însemna un cataclism economic pentru România, mă refer la gazele din Marea Neagră, modul în care acestea vor fi exploatate. Rusia va hărțui navele care vor exploata această pungă de gaze pentru că România poate deveni în regiune un furnizor de energie, ceea ce cu siguranță nu va fi acceptat de către Federația Rusă." a mai declarat Curtifan.

O victorie pentru Ucraina, a mai subliniat acesta, ar fi integrarea țării în NATO. Unul dintre motivele lui Vladimir Putin, în momentul invadării, a fost acela de a bloca drumul pro-european și euro-atlantic al Ucrainei.





Care ar putea fi reacția lui Putin dacă Ucraina ar adera la NATO





"Vladimir Putin a reacționat deja în cel mai imprevizibil mod în momentul în care a invadat Ucraina și a aruncat Europa în cea mai mare criză de securitate de după cel de-al doilea război mondial. Zarurile au fost deja aruncate, nu trebuie să ne mai gândim la cum va reacționa Vladimir Putin ci trebuie să ne gândim la cum să oprim ceea ce a declanșat Putin.", a încheiat Tudor Curtifan.

