Eugen Tomac (PMP), în Vama Sighet: E cutremurător! Sunt o fire puternică, dar nu am putut să mă abțin când am văzut

Eugen Tomac, europarlamentar din partea Partidului Mișcarea Populară, se află în această seară în Vama Sighetu Maramției din județul Maramureș. Acesta a fost invitat la B1TV, unde a vorbit despre drama prin care trec refugiații din Ucraina:

„Este cutremurător ceea ce se întâmplă la Sighet. Pur și simplu, ieri, după discursul președintelui Zelenski (n.r. discursul ținut în fața reprezentanților Uniunii Europene), am primit invitația domnului primar Lucian Morar (n.r. primar PMP în Ulmeni) de a veni, împreună, în această seară, aici. Am fost și în partea ucraineană, am discutat și cu militarii de acolo. Nu am cuvinte să descriu starea care este aici, pentru că, pur și simplu, am încercat să intru în dialog cu câțiva refugiați, cu o doamnă cu două fiice.

Sunt o fire extrem de puternică, nu mă impresionează multe lucruri, însă, vă mărturisesc că nu am putut să mă abțin când am văzut trei oameni nevinovați care au lăsat totul în urmă și încercau să se refugieze în țara noastră pentru a se simți în siguranță. Sunt momente extrem de complicate și trebuie să dăm dovadă de solidaritate totală.

Cred că această criză din vecinătatea noastră ne-a unit pe toți românii. Observ foarte mulți oameni care sunt prezenți aici, sunt voluntari, toate autoritățile sunt implicate și nu există ființă care să vină și să întâmpine nesiguranță aici, fie că sunt oamenii care se află doar în tranzit, pentru că sunt foarte mulți cetățeni care au destinații europene (Polonia, Cehia sau Italia), dar, din ce în ce mai mulți doresc să se stabilească la noi în țară pentru că speră că această agresiune a Federației Ruse va înceta cât mai rapid, iar ei se vor putea întoarce în orașele și localitățile lor.

Din fericire, sunt foarte puțini oameni care doresc să obțină statut de refugiat, pentru că orice cetățean al statului vecin are la dispoziție 90 de zile pentru a-și defini statutul pe care vrea să-l obțină în țara noastră. Oamenii care au nevoie de un acoperiș, de o masă, le primesc în România și acesta e lucrul cel mai important pe care trebuie să-l oferim în aceste zile. Sunt foarte mulți români care primesc oameni pe care nu-i cunosc, cu care nu vorbesc aceeași limbă. Cei mai mulți sunt femei cu copii, pentru că bărbaților le este interzis să părăsească Ucraina“, a precizat, la B1 TV, europarlamentarul Eugen Tomac.

ONU: Aproape 900.000 de refugiați au părăsit Ucraina. Polonia a primit peste jumătate

Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) spune că 874.026 de persoane au părăsit Ucraina de când Rusia a invadat țara. Polonia a primit mai mult de jumătate din acest total, mai spune UNHCR.

UNHCR a făcut un apel pentru strângerea a aproape 2 miliarde de dolari (1,5 miliarde de lire sterline) pentru operațiunea sa de ajutor, dar spune că predicția inițială că până la patru milioane de ucraineni ar putea ajunge să fugă din țară ar putea să fie o evaluare subestimată, conform BBC.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News