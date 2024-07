Emma Răducanu trece ușor de Mertens și ajunge în turul trei la Wimbledon /video

Răducanu a jucat la cel mai înalt nivel, oferind o demonstrație uimitoare de lovituri precise. Tânăra de 22 de ani și-a copleșit complet adversara belgiană, Elise Mertens, cea mai bine clasată jucătoare neclasată, aflată pe locul 33 în lume, câștigând cu 6-1, 6-2 în 75 de minute, potrivit The Times.

Deși turneul este încă la început, aceste semne sunt foarte încurajatoare pentru Răducanu, care continuă să urce în clasamentul mondial după operațiile la ambele încheieturi și la glezna stângă anul trecut. Revenind cu un clasament mondial de locul 301 la începutul anului, ea este acum pe punctul de a reintra în top 100.

Nivelul de joc al Emmei Răducanu de miercuri este mult mai bun decât atât. Aceasta a fost o performanță care amintește de victoriile sale zdrobitoare din drumul către titlul de la US Open din 2021. Douăzeci și două de lovituri câștigătoare față de 14 greșeli neforțate reprezintă un raport care dovedește munca asiduă pe care a depus-o pe terenul de antrenament de-a lungul revenirii sale și aceasta este prima dată când a câștigat meciuri consecutive la un grand slam de la acea perioadă memorabilă de trei săptămâni din New York.

„Cred că am jucat un tenis foarte bun astăzi,” a spus Răducanu. "Sunt foarte fericită cu îmbunătățirile pe care le-am făcut. Știam că toată munca grea și eforturile depuse vor duce la ceva. Sunt atât de fericită că pot culege unele dintre roadele muncii mele aici, la Wimbledon.”

Răducanu se va confrunta acum în turul trei, vineri, cu capul de serie numărul 9, Maria Sakkari, care a învins-o pe Arantxa Rus cu 7-5, 6-3. De asemenea, ea are de așteptat meciul de dublu mixt cu Murray, după ce locul lor în tragerea la sorți a fost confirmat, cel mai probabil sâmbătă.

"Nu am putut spune nu,” a spus Răducanu. "Este o oportunitate unică în viață. A fost un vis al meu de când eram mică, de când am urmărit Jocurile Olimpice de la Londra din 2012.

"Andy este un erou pentru noi toți, așa că pentru mine este un adevărat cadou și o onoare că m-a întrebat. Este un moment căruia nu i-ai putea spune niciodată nu. Sunt super entuziasmată să fiu pe terenul de dublu și sper să învăț câte ceva despre venirea la fileu.”, a mai spus Emma.

Răducanu era aproape de a adormi marți seara când a primit un mesaj de la Murray. După ce s-a retras din proba de simplu în acea dimineață, a decis să profite la maximum de rămas bunul său de la Wimbledon adăugând un al doilea eveniment alături de dublul masculin cu fratele său Jamie — frații joacă meciul din primul tur împotriva australienilor Rinky Hijikata și John Peers în a treia rundă pe Courtul Central, joi.

"A fost destul de târziu aseară când am trimis mesajul,” a spus Murray miercuri. "Era trecut de orele 21:00, așa că mă îngrijoram puțin că ar fi fost în pat. Dar am primit un răspuns rapid. A spus, 'Da, să o facem'. Asta a fost tot. Vorbisem să jucăm împreună în anul 2021 dar evident amândoi ne descurcam destul de bine la simplu și nu s-a întâmplat. Va fi distractiv. Să am șansa de a juca cu Emma... ei bine, este ultima mea șansă de a o face, așa că trebuie să fie bine.”, a spus Murray

Acesta este cel mai mediatizat parteneriat de dublu mixt la Wimbledon de când Murray a jucat cu Serena Williams în 2019. Prin comparație, Răducanu este extrem de neexperimentată în acest format, având la activ un singur meci de dublu în cariera sa profesională: o înfrângere în primul tur alături de daneza Clara Tauson la Washington Open 2022.

"Multe dintre abilitățile din simplu se traduc bine la dublu,” a spus Murray. "Sunt câteva lucruri care sunt puțin diferite, în special atunci când joci împotriva jucătorilor de dublu care fac multe schimburi și multă mișcare la fileu. Asta este ceva ce necesită puțin timp pentru a te obișnui. Este o jucătoare de retur strălucită și o lovitură grozavă, așa că îmi imaginez că se va descurca bine la returnarea serviciilor băieților. Și când se implică în schimburi din spatele terenului, va fi foarte bună. Îmi imaginez că va fi absolut bine.”, a adăugat Murray

Abilitățile la care Murray a făcut referire au fost evidente în meciul lui Răducanu împotriva lui Mertens. Ea a trecut rapid peste un început lent în primele două puncte — o greșeală neforțată la forehand a fost urmată de o dublă greșeală — pentru a domina jocul cu loviturile sale puternice de pe fundul terenului. Mertens, care este foarte experimentată în circuit la vârsta de 28 de ani și numărul 1 mondial la dublu, a fost atât de derutată încât s-a uitat repetat la antrenorul ei cu o expresie nedumerită pe față.

Orice speranță pe care Mertens o avea ca Răducanu să se poticnească înainte de linia de sosire a fost spulberată, deoarece aceasta a obținut o victorie confortabilă utilizând și o varietate în creștere, inclusiv lovituri scurte și slice-uri delicate. A fost un contrast puternic față de performanța ei ezitantă din primul tur cu 48 de ore înainte, pe care a descris-o drept "o victorie urâtă”.

Revenirea lui Răducanu pe Courtul No1 pentru prima dată din 2021 a asigurat, de asemenea, că orice demoni rămași de atunci au fost exorcizați. Meciul ei anterior pe al doilea teren principal al Wimbledonului s-a încheiat cu o retragere în turul patru, când a suferit dificultăți de respirație. Deși a fost o surpriză că meciul de miercuri în prime-time al BBC nu a fost programat pe Courtul Central, Răducanu nu a avut plângeri.

"Mă simt atât de binevenită aici. Sincer, Courtul No1 este terenul meu preferat.” a spus Emma Răducanu.

