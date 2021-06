Emanuel Ungureanu (USR), șocat de ultima ispravă a primarului Clotilde Armand: Nu-mi găsesc cuvintele

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a tăiat finanțarea pentru paza spitalelor.

Potrivit Antena 3, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a tăiat finanțarea pentru paza spitalelor. Într-o adresă, directorul Spitalului Grigore Alexandrescu a fost anunțat că nu mai este finanțat și că are la dispoziție 3 zile pentru a rezolva această problemă din fonduri proprii.

În acest sens, Emanuel Ungureanu a transmis un mesaj pe Facebook:

„Nu-mi găsesc cuvintele, îmi e greu să vorbesc. Știu că oameni din USR-PLUS sunt supărați pe mine pentru faptul că am început să vorbesc public față de problemele pe care ar fi trebuit să le rezolvăm noi. Suntem într-o situație foarte grea și am ales să vorbesc public pentru că datoria mea e să ocrotesc sănătatea populației. E o chestiune de viață și de moarte.

Sunt neputincios, am vorbit și cu premierul, astăzi am fost informat de domnul Ulici că doamna Armand a trimis o adresă cu data de azi și cu executare până la 1 iulie ca domnul manager să rezilieze contractul cu firma de pază pentru că Primăria a spus că nu mai vrea să facă asta, iar domnul manager, în trei zile, să găsească o firmă de pază. O rog public pe doamna Clotilde Armand să amâne desființarea acestui contract pentru ca oamenii să aibă un timp rezonabil. Nu poți, în trei zile, să rezolvi o asemenea problemă“, a precizat deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu.

Armand, contract direct de 1,6 milioane de euro cu o firmă de pază. Chirieac: Dânsa e deasupra legii. Vai de locuitorii din Sectorul 1

Clotilde Armand ar fi acordat direct unei firme de pază două contracte de peste 1,6 milioane de euro, transmite România Tv. Un contract de peste 1 milion de euro a fost acordat practic pe data de 1 iunie, iar un al doilea contract, de peste 600 de mii de euro a fost acordat în 3 iunie, fix în zilele în care în Sectorul 1 problema gunoaielor atingea cote maxime. Se pare că nici viceprimarul Sectorului 1 nu știa despre acordarea acestor sume de bani practic unei singure firme.

Această firmă de pază ar urma să asigure paza la unități de învățământ, unități sanitare, la Direcția de Taxe și Impozite sau la Direcția de Evidență a Persoanelor. Primăria Sectorului 1 justifică această atribuire directă, fără anunț prealabil și fără a invita alte firme interesate, pe motiv că ar fi vorba despre o "urgență extremă".

Chirieac: Armand, deasupra legii

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat această situație spunând că nu îl mai miră nimic în cazul primarului de la Sectorul 1, Clotilde Armand, care "e deasupra legii".

"USR PLUS se numește. Dacă era vorba despre alt partid, acum aveați anchetă DNA. Dânsa, fiind de la USR PLUS are mulțumiri din inimă pentru că iată, se îngrijește de securitatea cetățenilor. Dânsa e deasupra legii, nu am nicio îndoială, de altfel mai sunt persoane din acest partid care sunt în mod evident deasupra legii și a instituțiilor din România. Chiar nu mi se pare nimic deosebit că doamna Armand atribuie direct acest contract. Chiar nu mi se pare... Dvs. vi se pare ceva deosebit, luând seama de toate cele întâmplate?", a spus Bogdan Chireac la România TV.