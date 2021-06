Emanuel Ungureanu, ultimatum pentru Barna, Clotilde şi Nicuşor Dan. "Voi organiza protest împotriva propriului partid"

"Eu îl voi suna mâine din nou pe Dan Barna. Este singurul superior ierarhic capabil să vorbească cu ambii primari (n.r. Clotilde Armand şi Nicuşor Dan). Eu am încercat tot ce mi-a stat în putere ca deputat în Comisia de Sănătate. Sunt convins că Dan Barna are mai multă putere ca mine. Voi face presiuni în interiorul partidului ca aceşti doi primari ai noştri să demoleze coteţele. Dacă nu vor face asta, personal voi organiza eu un protest împotriva propriului partid. Voi face asta!", a declarat Emanuel Ungureanu la Antena3.

Conf. Dr. Alexandru Ulici, managerul Spitalului Grigore Alexandrescu, are finanțare de la Banca Mondială pentru construirea unui nou corp de clădire, însă Nicușor Dan nu îi dă aprobarea pentru demolarea unei clădiri vechi din curtea spitalului.

"Nu există în România un Centru de Mari Arşi pediatrici decent, în acest moment. Noi avem o clădire care a fost dată în folosinţă în 2006. Au trecut atâţia ani, nu mai respectă criteriile anului 2021. Suntem singurul spital din lume în care blocul operator - ortopedie este la parter, în care este o luptă pe viaţă şi pe moarte între noi şi şobolani, să nu intre în clădire. Suntem lângă metrou, avem o clădire dezafectată, facem deratizarea o dată pe săptămână, cât de des se poate şi, totuşi, mai vin şobolani. Este o clădire care stă pe nişte popi de metal, o clădire care, dacă se mişcă puţin, se prăbuşeşte şi care trebuie să fie prima demolată pentru că acolo vor fi unităţile de forţă ale primei clădiri", a spus Alexandru Ulici, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

VEZI Nicușor Dan nu aprobă construirea noii clădiri de la ”Grigore Alexandrescu”. Spitalul riscă să piardă finanțarea de 73 de mil. de euro de la Banca Mondială

Finanţarea pentru paza spitalului ar putea fi tăiată

Spitalul ar putea rămâne și fără pază în urma unei decizii luate de Clotilde Armand, primarul Sectorului 1.

”Suntem în curs de preluare a clădirilor, nu s-a finalizat procesul. În momentul acesta nu sunt administrator cu drepturi depline pentru că nu am putut să înregistrăm clădirile având în vedere că primăria abia le-a radiat. Noi nu avem în buget plata serviciilor de pază, decât plata portarilor. Nu avem încă un contract cu serviciile de pază. Noi în data de 28 am primit această hârtie cu număr de înregistrare și număr de ieșire din primărie. Ideea este că în momentul acesta nu știm exact dacă doamna primar retrage paza sau nu pentru că pe căi informale am fost anunțați ca cei de pază au fost somați să rămână la spital, dar nu este nimic oficial. Butelia de oxigen este păzită de camerele video”, a declarat Alexandru Ulici, la România TV.

VEZI Armand, de-a ”fake news-ul”, cu Spitalul de Copii. Directorul: Suntem disperați/ Chirieac: Are hârtia în mână!