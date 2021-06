Armand, de-a ”fake news-ul”, cu Spitalul de Copii. Directorul: Suntem disperați/ Chirieac: Are hârtia în mână!

Alexandru Ulici, directorul spitalului, a intervenit în direct la postul TV unde a oferit mai multe explicații cu privire la preluarea clădirilor pe care le are unitatea medicală.

”Suntem în curs de preluare a clădirilor, nu s-a finalizat procesul. În momentul acesta nu sunt administrator cu drepturi depline pentru că nu am putut să înregistrăm clădirile având în vedere că primăria abia le-a radiat. Noi nu avem în buget plata serviciilor de pază, decât plata portarilor. Nu avem încă un contract cu serviciile de pază. Noi în data de 28 am primit această hârtie cu număr de înregistrare și număr de ieșire din primărie. Ideea este că în momentul acesta nu știm exact dacă doamna primar retrage paza sau nu pentru că pe căi informale am fost anunțați ca cei de pază au fost somați să rămână la spital, dar nu este nimic oficial. Butelia de oxigen este păzită de camerele video”, a declarat Alexandru Ulici.

Ce a scris Clotilde Armand pe pagina Primăriei

”Precizări pentru corecta informare a opiniei publice. Mai multe site-uri au preluat o informație FALSĂ cum că Primăria Sectorului 1 nu mai asigură paza Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”. Dimpotrivă. Primăria Sectorului 1 va asigura paza și va continua investițiile în spitale.Reamintim că Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu” a încheiat, la sfârșitul acestei luni, un proces verbal prin care a trecut patrimoniul unității în administrare sa. În baza unui acord între primărie și spital suntem pregătiți să facem investițiile necesare pentru cetățeni”, conform unei postări pe Facebook a Primăriei Sector 1 București.

Bogdan Chirieac, analist politic, a intervenit în direct la postul TV și a comentat situația.

”Nu e clar. După ce s-a anunțat că li s-a luat paza, doamna primar a anunțat că este un ”fake news”, adică o minciună. Este foarte clar că nu a fost inventată știrea și că directorul are hârtia în mână.”, a declarat Bogdan Chirieac.

”Aș vrea să știu cine glumește pe seama Spitalului ”Grigore Alexandrescu”, că totuși e o hârtie cu antetul primăriei. Noi suntem absolut disperați”, a completat directorul spitalului.

O problemă majoră în spital

În cadrul intervenției televizate, directorul spitalului a subliniat o altă problemă majoră cu care se confruntă spitalul de copii.

”Avem o problemă reală cu mentenanța. Noi nu am cerut niciun fel de ajutor înainte de pandemie. Ideea este că avem probleme cu aerele condiționate, care, din cauza căldurii, cedează, mai ales că noi nu avem voie să avem aere condiționate în saloane, cel puțin la chirurgie plastică și atunci folosim aere condiționate pe hol, de capacitate mare, care funcționează practic non-stop. Vă dați seama că ele cedează”, a mai spus Alexandru Ulici.

Foto: captură România TV