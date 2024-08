Profesoara Mariana Badea preciza, într-un articol anterior, că "școala este o clădire în mintea multora" fiindcă "(...) nu mai există o simbioză între școală și copil".

Am întrebat-o pe doamna profesoară de ce se întâmplă aceste lucruri — în speță, de ce există profesori care se plâng că nu pot ține pasul cu TikTok? De ce nu este școala de astăzi mai "atrăgătoare"?

TikTok versus Sandra Brown

"Când a fost Revoluția, a fost o explozie de Sandra Brown. Toți copiii (fetele, mai ales) citeau Sandra Brown pe sub bănci. Toată lumea era cu cărțile în mână", spune doamna profesoară Mariana Badea.

"Și ce am făcut? Am citit și eu Sandra Brown (trei volume!) și am zis: data viitoare vorbim despre Sandra Brown. Și am discutat cu ei, am făcut subiecte.

Bine, era și ușor, pentru că toate cărțile sunt la fel. Nu există nicio diferență. Personajul masculin e taurul comunal, iar ea — naiva și candida. Apoi, elevii s-au potolit. Am trecut și noi după aia la ce aveam de făcut. Adică, nu știu, vă spun că (n.n., A.D., efecte mai nocive) decât TikTok-ul are această nepăsare sau superficialitate instalată", subliniază Mariana Badea.

"Nu există farmacii didactice"

"Tratamentul (n.r., pentru această nepăsare) e individual. N-ai cum să faci un tratament generalizat, adică să te duci la farmacia didactică și să-ți cumperi de acolo o pastilă. Nu demult am fost la școală din nou, pentru că a născut o colegă. Și doamna directoare a zis: măi, vino încoace, că nu știu ce suplinitor îmi vine. Așa că am fost la școală.

Și i-am zis să nu-mi dea clasa a XII-a, pentru că elevii zic: doamna, nu ne-ați spus, nu știam asta etc. Mie nu-mi place să fac patru ani într-un an. Așa că mi-a dat clasa a IX-a.

Și erau foarte drăguți ăștia mici. Însă mi-a dat doamna directoare și o clasă de a XI-a, că nu putea altfel. Colegii spuneau: dacă te duci la ăia, să vezi acolo, că sunt niște derbedei, niște obraznici... așa și pe dincolo.

În fine, mi-am luat morga aia (n.r., atitudine afectată și disprețuitoare), că am și eu rezervele mele. Am intrat în clasă severă. În fine, pe scurt, la finalul anului am primit cea mai frumoasă scrisoare din partea elevilor de clasa a XI-a (...).

Venise directoarea să mă ajute cu acel catalog virtual. Și a stat în oră ca să regleze cele două cataloage pe hârtie.

Eram la Floare albastră de Eminescu și i-am pus să învețe poezia pe de rost. Eu procedez așa: dacă nu știi pe de rost, nu poți să scrii despre ea. N-ai cum. Și atunci i-am pus să învețe poezia, i-am ascultat ca la grădiniță.

După care, am zis să comentăm poezia pe strofe. Erau toți cu mâna pe sus. Directoarea îi avusese și ea pe acești elevi în clasa a IX-a.

I-am explicat că le-a plăcut Floare Albastră. Poezia este, totuși, superbă...", adaugă doamna profesoară.

