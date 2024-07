Am întrebat-o pe doamna profesoară Mariana Badea cum iau naștere perlele elevilor de la examenele naționale. Cum ajungem să citim la bac despre doamna Nichita Stănescu? Cum a ajuns un elev să scrie "împrejurare e din familia lexicală a cuvântului jur. Are sensul de a fi împrejur"?

Fază tare cu o profesoară la corectare

Mariana Badea a explicat că, deși curriculumul disciplinei Limba și literatura română include 14 opere literare care se studiază pe parcursul a patru ani, elevii ajung să ofere la aceste evaluări răspunsuri greșite sau hilare. Doamna profesoară ne-a povestit și un "incident" cu un profesor de la o sesiune de corectare.



"Studiem 14 opere în 4 ani. Cu toate astea, unii copii dau niște perle de pus în ramă.

Însă vă spun sincer, nu m-au pasionat perlele elevilor. Nu le-am adunat. Pe de altă parte, m-au pasionat perlele profesorilor.

Am fost odată la corectare. Acolo se face o echipă (...). Te duceai într-un centru din ăsta și trăgeai la sorți pe cineva. În general, erau un profesor de liceu și un profesor de școală generală. Centrul de corectare era decis de Inspectorat.

Și să vezi întâmplare... Subiectul era să se caracterizeze un personaj intelectual dintr-o operă literară studiată. Și ne-am strâns, că așa se face. Spui care sunt acestea, aduni personajele pe care să le oficializezi, cumva, la corectare. Și am nimerit cu o doamnă profesoară ce preda la o școală generală, care din prima mi-a spus: îmi pare rău că nu-l luăm și pe Ion, pentru că am citit și eu romanul, ca să-i dau exemplu fiului meu licean...

Eu am crezut că glumește, chiar am râs. Iar ea s-a uitat așa și zice: nu, zău, că e un personaj... chiar e un intelectual Ion, după părerea mea.

De obicei, corectezi prima mână serios de tot și la a doua ești așa, puțin [n.r., mai relaxat] (...).

A corectat colega și m-am uitat și eu, că semnam acolo (...). Așa că am corectat prima mână. 3-4 puncte au fost între noi diferență și s-a mai înființat o comisie ca să corecteze lucrările alea.

Adică, mie asta îmi pare grav. Copiii ăștia... Ce e în mintea lor? Mi-a spus o fetiță: să știți că am scris tot la evaluare, am scris tot. Cred că iau un șase. Așa că, la mintea lor, dacă am scris tot, iau și tot punctajul. Mai contează și ce scrii...", a subliniat Mariana Badea.

Anca Murgoci și Andreea Deaconescu, în dialog cu profesoara Mariana Badea

Principalul motiv al diferențelor între elevi este baremul

Am întrebat-o pe doamna profesoară dacă diferențele de notare provin din divergențele de opinie între profesori. Mariana Badea a subliniat că deosebirile se nasc în mare parte din cauza complexității baremului, cerințele acestuia neputând fi întrunite de către elevi.



"Consider că principalul motiv pentru aceste diferențe este baremul. În opinia mea, baremul actual este greoi. Este greu de realizat de către copii.

Eu am scris cartea asta (n.r., "Biblia portocalie"), am muncit foarte mult la ea. Am scris cartea respectând baremul. În lucrare veți găsi formulări de tipul: Acum trebuie să scriu asta. Adică eu vorbesc cu elevii și prin cărți.

Extras din "Biblia portocalie"

(...) Unii profesori au luat de bună caracterizarea, așa cum a scris copilul, așa cum se face. S-au întrebat: Ce a scris copilul? Răspuns: Caracterizare.

Așa cum se face, de altfel. Acum nu se mai numește caracterizare, știți? Acum se numește construcția unui personaj. Dar tot trăsături sunt. Alții s-au luat după barem și au încercat să-l aplice. Și atunci s-au despărțit apele", menționează doamna profesoară.

Note mari la bac

În ciuda provocărilor moderne, Mariana Badea subliniază că majoritatea elevilor ei au obținut note mari la bacalaureat. Ea consideră că, atunci când copiii înțeleg materia, sunt capabili să reproducă informațiile corect.

"Eu cred că asta ar fi problema. Copiii, să știți, sunt maleabili până la urmă. Eu n-am scăzut nota la purtare în viața mea. N-am avut corigenți niciodată. Puteți să cereți la școală situația, dacă vreți. Eu n-am avut elevi sub nota 8 la bacalaureat. În toți anii, au fost 2-3 copii, că ne-am și întâlnit.

În rest, toți au avut peste 9-9,50. Și notele mai recente sunt tot mari. Copilul, dacă înțelege, atunci și vrea. Dacă înțelege, poate să și reproducă informațiile", a conchis doamna profesoară.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News