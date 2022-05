Elena Udrea şi Ioana Băsescu ar putea scăpa de condamnări. Articol din Codul Penal, neconstituţional. CCR: Legiuitorul să ia măsuri

"În legătură cu comentariile care au apărut cu privire la decizia Curții Constituționale prin care am declarat neconstituționalitatea art.155 alin.(1) din Codul penal menționăm următoarele: Art.155 alin. (1) din Codul penal a avut până în aprilie 2018 următorul conținut : Întrucât sintagma "oricărui act de procedură în cauză" era neclară, imprevizibilă și incoerentă, Curtea Constituțională, prin Decizia nr.297 din 26 aprilie 2018, a constatat că soluția legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea "oricărui act de procedură în cauză" din cuprinsul dispozițiilor art.155 alin. (1) din Codul penal este neconstituțională”, potrivit Compartimentului de relații externe, relații cu presa și protocol al CCR.

Potrivit prevederilor Constituției si a Legii de organizare, menționează sursa citată, „această decizie era obligatorie, în sensul că legiuitorul trebuia să ia măsuri pentru înlocuirea acestei sintagme și stabilirea unor condiții clare prin care să se poată dispune întreruperea prescripției răspunderii penale, prin introducerea unor termeni univoci cu privire la condițiile și termenul întreruperii prescripției”.

"Din 2018 și până în prezent, nu a fost luată nicio măsură, astfel încât prevederea a rămas neterminată și inaplicabilă. În aceste condiții, prin decizia prezentă s-a declarat neconstituțional textul rămas în vigoare. Urmează că legiuitorul să ia în sine măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Deciziei nr. 297 din 2018 și a prezentei decizii. Menționăm încă o dată că în mod incorect și nejustificat se reține că prin decizia noastră am fi eliminat instituția întreruperii prescripției penale”, conform sursei citate.

Curtea Constituțională a declarat neconstituțional un articol din Codul Penal care permite procurorilor să întrerupă cursul prescripției prin administrarea de noi probe. CCR a declarat neconstituțional a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.155 alin.(1) din Codul penal. Potrivit acestui articol, ”cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză”, scrie Mediafax.

Ce spune fostul preşedinte CCR, Augustin Zegrean

Deci dacă fapta a fost comisă în 2010 și a început urmărirea penală în 2012, termenul de prescripție să zicem că este de 10 ani, în 2020 s-ar fi împlinit termenul de prescripție.”

„Ca să nu se împlinească termenul de prescripție, procurorul mai făcea o cerere, o plângere, o audiere a unui martor și începea să curgă un nou termen de prescripție. Deci fiecare act întrerupea urmărirea penală și începea să curgă un nou termen de prescripție. Acum lucrul acesta nu mai este posibil.

Curtea a mai dat o decizie în 2018 prin care a declarat articolul acesta, articolul 155, alineatul 1, ca fiind neconstituțional pentru că se spunea acolo că fiecare act de urmărire penală comunicat inculpatului se produce întreruperea. În mod normal, din acel moment legiuitorul trebuia să vină și să propună un text de înlocuire, dar s-au bazat pe un pasaj din motivarea deciziei în care CCR spunea că legea din vechiul Cod Penal reglementa mai bine această situație.

Orice inculpați care încă nu au fost judecați definitiv, chiar dacă au fost trimiși în judecată, dar în cazul cărora s-a îndeplinit termenul de prescripție, nu vor mai fi condamnați. Nici trimiterea în judecată nu mai întrerupe cursul prescripției”, a precizat Augustin Zegrean, pentru DC News. CITEŞTE MAI MULTE AICI

Laura Vicol: CCR îndeamnă Parlamentul să îşi facă treaba

"Prin decizia luată, CCR încearcă să îndemne Parlamentul să își facă treaba. Și Parlamentul își va face treaba. În ceea ce privește efectele acestei decizii asupra unor dosare, nu am ce comentarii să fac. Nu m-am apucat să iau la mână dosare în care nu am avut calitate de avocat ca să identific astfel de detalii. Este in sarcina apărătorilor din dosarele respective să o facă. Obligația noastră este să reparăm legislația. Si o vom face!“, a spus Laura Vicol pentru DC NEWS. VEZI AICI DECLARAŢIA COMPLETĂ

