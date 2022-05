CCR a remarcat că sunt neconstituționale dispozițiile art.155 alin.(1) din Codul penal.

Conform acestui articol, ”cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză” (citește AICI).

Redacția DC News a contactat-o pe Laura Vicol, avocat și deputat al Partidului Social Democrat, în vederea explicării comunicatului CCR prin care judecătorii au admis excepţia de neconstituţionalitate şi au constatat că sunt neconstituţionale dispoziţiile art. 155 alin. (1) din Codul penal.

„După cum a explicat chiar astăzi și CCR, nu a fost declarată neconstituțională instituția întreruperii prescripției ca atare, ci se solicită o formulare clară în lege a condițiilor care să permită această întrerupere. Și noi, ca Parlament, trebuie să ne asumăm că nu am pus încă în acord legislația cu decizia CCR din 2018. Sunt multe decizii ale Curții Constituționale care nu au fost încă transpuse, nu vreau sa comentez motivele pe care nu le cunosc și nici nu trăiesc într-un trecut care nu îmi aparține. Contează ce facem de acum încolo.

Prin decizia luată, CCR încearcă să îndemne Parlamentul să își facă treaba. Și Parlamentul își va face treaba. În ceea ce privește efectele acestei decizii asupra unor dosare, nu am ce comentarii să fac. Nu m-am apucat să iau la mână dosare în care nu am avut calitate de avocat ca să identific astfel de detalii. Este in sarcina apărătorilor din dosarele respective să o facă. Obligația noastră este să reparăm legislația. Si o vom face!“, a spus Laura Vicol.

Decizia CCR privind neconstituționalitatea un articol din Codul Penal, explicată de Zegrean: Inculpații care nu au fost condamnați definitiv vor scăpa dacă li s-a îndeplinit termenul de prescripție

Judecătorul Augustin Zegrean a comentat, joi, în exclusivitate pentru DC News, decizia CCR privind neconstituționalitatea unui articol din Codul Penal care permite procurorilor să întrerupă cursul prescripției prin administrarea de noi probe.

„Este vorba despre articolul 155 din Codul Penal, care prevedea întreruperea prescripției termenului răspunderii penale, în situația în care se întocmeau noi acte de urmărire penală. Deci dacă fapta a fost comisă în 2010 și a început urmărirea penală în 2012, termenul de prescripție să zicem că este de 10 ani, în 2020 s-ar fi împlinit termenul de prescripție” (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News