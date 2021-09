Elena Cristian, după Congresul PNL: A părut o victorie tristă, parcă neaşteptată

"Și vouă vi s-a părut că a fost o victorie tristă, parcă neașteptată… nimeni nu s-a bucurat ptr nimeni, “echipa câștigătoare” chemată pe scenă s-a adunat cu greu… noul președinte abia aștepta să plece iar vechiul președinte i-a aruncat mănușa lui Klaus Iohannis. Asta a fost tot…#astaafosttot", a scris Elena Cristian pe Facebook.

Ce au spus cei doi candidaţi după Congres

"Dragi colegi, acest vot mă onorează şi mă responsabilizează. Trebuie să fiu sincer şi să spun că nu mă surprinde alegerea, pentru că am spus din primul moment că echipa câştigătoare e singura soluţie pentru PNL. În acelaşi timp, vă promit, aşa cum am spus azi, că voi fi preşedintele PNL tuturor liberalilor. De astăzi, suntem un partid unit şi vom folosi toate resursele împotriva adversarului nostru politic, PSD. Aceasta a fost o mişcare, nu doar o campanie. O mişcare care începe cu PNL şi care va schimba România în bine. Vă mulţumesc tuturor. Împreună construim România liberală!", a declarat premierul imediat după aflarea rezultatelor.

"Le mulţumesc tuturor celor care m-au votat azi. Şi celor care m-au huiduit, dar au votat pt mine, sunt sigur că sunt mulţi. E o victorie care arată direcţia în care merge PNL. E o mişcare pentru schimbarea în bine a României. Începe cu PNL şi se va întinde în toată România. PNL trece printr-o nouă etapă, e mult de muncă, dar am o echipă care a arătat că poate administra România.

Ludovic Orban acum rămâne la PNL. Deocamdată trebuie să vedem majoritatea în Parlament, dar cineva va fi interimar la Camera Deputaţilor momentan", a punctat Florin Cîţu.

Întrebat dacă postul lui Ludovic Orban va fi folosit pentru negocierile viitoare, Florin Cîţu a spus că "negocierile vor avea loc când USR se va aşeza la masă, şi se vor aşeza la masă când vor scăpa de AUR şi USR. Noi în PNL nu le spunem altora pe cine să aleagă sau ce să facă. Noi ne-am ales preşedintele PNL, nu ne băgăm în alegerile altor partide. Vom vedea şi vom discuta. Sunt şanse foarte mici pentru un Guvern minoritar. Singura soluţie e coaliţia PNL-UDMR-USR-PLUS şi minorităţile", a continuat premierul.

"Nu petrecem azi. Mâine mai e o zi de alegeri în PNL, trebuie să fie aleasă şi echipa care va conduce partidul", a declarat premierul, întrebat ce se va întâmpla în această seară, după Congres.

Ludovic Orban, primele declaraţii după voturi

"Le mulţumesc celor aproape 1900 de colegi care mi-au acordat încrederea în condiţiile în care s-a desfăşurat acest Congres. Îl felicit pe Florin Cîţu. De-a lungul carierei mele am apărat valorile liberale şi am acţionat constant pentru a realiza un salt de care România are nevoie. Voi rămâne consecvent, îmi voi păstra convingerile şi acţiunea politică pentru apărarea democraţiei, a drepturilor şi libertăţilor individuale, şi voi continua să acţionez aşa cum am făcut-o şi până acum, alături de colegii mei. Vreau să vă anunţ că demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor va fi luni, la prima oră, pe masa preşedintelui ales Florin Cîţu. Vreau să vă mai spun că din momentul de faţă între Ludovic Orban şi Klaus iohannis nu mai există parteneriat", a precizat şi Ludovic Orban.

Acest articol reprezintă o opinie.