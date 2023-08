Doliu în presa românească! A murit jurnalistul Gelu Chelu, cunoscut şi ca "prietenul vedetelor"

Omul de presă Gelu Gheorghe Chelu, cunoscut şi ca "prietenul vedetelor", a pierdut lupta cu viața. În ultima vreme, starea lui de sănătate se agravase, motiv pentru care se afla în comă indusă la Spitalul Floreasca din București. Vestea că "Gelu bunu`" a plecat la stele a întristat o țară întreagă.

Pe rețelele de socializare au curs râuri de mesaje, atât din partea colegilor de breaslă, cât și din partea mai multor nume mondene din showbiz.

"A plecat într-o lume mai bună... prietenul nostru drag, jurnalistul Gelu Gheorghe Chelu ...Dumnezeu să te ghideze spre Lumina Lui....Ai fost un om cu un suflet de aur.... O să ne lipsești tare" a scris Dan Helciug pe profilul personal de Facebook.

"Am tot sperat încă din prima clipă când am aflat de asta că toate vor fi bine până la urmă. Intram zilnic pe pagina ta sperând la vești bune... chiar și în această dimineață intrasem și mă tot gândeam că "no news is good news". Aproape că nu pot concepe vestea și îmi e foarte dificil să îmi adun gândurile. Sunt pur și simplu devastată.Îmi amintesc când te-am cunoscut prima dată și când după ceva vreme ți-am zis că vom fi vecini de birou, colegi de trust (tu la ziar, eu la reviste) și cât de tare mi se părea să avem în comun pasiunea asta pentru filme pe lângă faptul că ne vedeam zilnic la serviciu. Mi-erai foarte drag și mă bucuram de fiecare conversație prin care învățam ceva din experiența ta jurnalistică. Dumnezeu ni te-a luat mult prea devreme dintre noi. Mai aveai atât de multe interviuri de luat și atât de multe articole de scris, atât de multe sfaturi de dat. Aceasta este ultima noastră poză împreună. Tot așa zâmbitor doresc să mi te amintesc. Iar în acest moment mi se pare că titlul filmului este pur și simplu o lovitură ironică a sorții. Îți mulțumesc Gelu Gheorghe Chelu și ne vei lipsi teribil!" a scris Andreea Moroşanu.

"Un prieten drag și un om care m-a susținut tot timpul încă de la Megastar, s-a stins... Gelu Gheorghe Chelu nu mai e și nu-mi vine să cred....îmi spunea mereu "Alexandra, ești minunată, să nu te lași niciodată! ". În poza asta eram la Vocea României. El era mereu în preajmă. Gelu, prieten drag, un om minunat cu un suflet imens și o iubire infinită pentru artiști, azi nu mai e.... Dumnezeu alege doar oamenii buni... drum lin printre stele...." - a postat Alexandra Crăescu de la Trupa Americas.

"Îmi pare foarte rău că ne-a părăsit Gelu Gheorghe Chelu! Era genul de jurnalist de monden care nu voia să facă rău, care te ajuta dacă putea și care iubea vedetele.Odihnește-te în pace! Ne vei lipsi tuturor! Eram atât de obișnuiți cu prezența ta…" a scris Nouria Nouria, editor la revista "Nunta".

