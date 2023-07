Diana Tache și Chirieac, schimb de replici despre Iohannis: Mărturisesc că-s impresionată. Doar o minte extrem de brici ar putea să găsească așa ceva în mandatele președintelui / video

Jurnalista Diana Tache a spus că, după cele două mandate de președinte ale lui Klaus Iohannis, reținem câteva lucruri: „avionul cu piscină, paltonul aruncat pe mașină și jucatul de golf”.

Bogdan Chirieac a spus că el a găsit lucruri pozitive în mandatele lui Klaus Iohannis, cum ar fi: „În favoarea domnului Iohannis, am ceva de zis. De când este președinte Klaus Iohannis, orice propagandă iredentistă la adresa României - Viktor Orban este binecunoscut în Europa și SUA - n-a mai avut niciun efect. Adică nu s-a mai putut spune că, în România, minoritățile naționale nu au drepturi. Al doilea lucru important este că România a arătat lumii că a evoluat mult și a ales un etnic german în funcția de președinte. Simpla sa prezență să știți că ne-a favorizat”.

Jurnalista Diana Tache a zis la „Miercurea Neagră”: „Știți cum vă pot răspunde la toate aceste lucruri bune pe care le-ați zis? Mărturisesc că sunt impresionată că le-ați putut găsi. Doar o minte extrem de brici ar putea să găsească, într-o perioadă de zece ani, atâtea lucruri bune. Dar apropo de ce ați zis mai devreme, cu politica iredentistă și așa mai departe, am doar o singură replică: "Jó napot kívánok, PSD!" S-a întâmplat foarte recent”.

„Dacă Ion Iliescu ar fi rostit acea frază, eram ca Belarus astăzi. În cazul lui Klaus Iohannis, acest derapaj nu a avut niciun impact pe plan extern”, a continuat Bogdan Chirieac.

„Eu, când Iohannis a câștigat alegerile, impresionat fiind de ce a făcut ca primar la Sibiu, am zis că vin Carol I ȘI Ferdinand I Întregitorul. N-a fost să fie, dar nu au fost doar lucruri negative. Când a fost președinte Traian Băsescu, în afară de Scutul de la Deveselu, nu am găsit alte fapte pozitive în zece ani de mandat. Însă dezastre am văzut multe, din nefericire, în mandatele lui Traian Băsescu”, a mai zis analistul politic la DC News.

Vedeți declarațiile complete începând de la minutul 39:

Klaus Iohannis este cel de-al patrulea Președinte al României ales după Decembrie 1989.

Și-a început cariera politică în anul 1990, când a devenit membru al Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), pe care l-a condus, ulterior, mai bine de un deceniu. La finalul anilor ’90, după 15 ani de profesorat, Klaus Iohannis ajunge în conducerea învățământului județean din Sibiu, etapă extrem de importantă pentru conturarea profilului său public.

În anul 2000, a fost desemnat candidat din partea FDGR la alegerile pentru Primăria Sibiului, pe care le-a câștigat cu peste 70% din voturi. Klaus Iohannis a continuat să reprezinte prima opțiune a sibienilor, câștigând, cu scoruri impresionante, patru mandate consecutive de primar.

În timpul celui de-al doilea mandat la primărie, Sibiul a devenit, în anul 2007, „Capitală Europeană a Culturii”, alături de Luxemburg. Acest proiect i-a oferit ocazia să își demonstreze profesionalismul și calitățile de lider. Când a plecat din fruntea Primăriei Sibiu, Klaus Iohannis a lăsat un oraș admirat la nivel european, cu șomaj aproape inexistent, curat, prosper și atractiv.

Pe 16 noiembrie 2014, Klaus Iohannis a fost ales Președintele României, câștigând încrederea românilor cu o viziune – România lucrului bine făcut - despre cum trebuie să evolueze țara noastră în următorii zece ani. Cinci ani mai târziu, Klaus Iohannis a candidat pentru un nou mandat la alegerile prezidențiale din 2019, cu programul Împreună pentru România Normală. La scrutinul din 24 noiembrie 2019, a câștigat alegerile cu 66,09% din totalul voturilor valabil exprimate.

