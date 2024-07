Diana Șoșoacă, la volan ca la concert, cu mâinile în aer, live pe Facebook. În mașină se afla și un minor

Aseară am asistat la un spectacol grotesc pe Facebook, live (!), la volan.

Context

Într-o demonstrație "de forță" a sfidării legilor (în mod ironic, chiar acesta era subiectul dezbătut — respectarea legilor de către autoritățile din Leeds, UK), Diana Șoșoacă apare, într-un live pe Facebook postat aseară, în timp ce conduce și interacționează cu utilizatorii platformei.

Asta nu e tot! Ca să fie contravenția ca la carte, în unele momente ale live-ului, europarlamentarul apare (după cum veți observa și dumneavoastră în dovezile atașate) cu ambele mâini în aer, volanul rămânând necontrolat timp de câteva momente bune (chiar și câte 5 secunde), în mod repetitiv. Doar urmărind selectiv filmarea în scop informativ, pentru documentarea acestui articol, am numărat 20 de momente când ridică mâinile-n aer ca la concert, gesticulând. Toate acestea, în timp ce un minor se află în spate.

Conduce? Da. Și este și pe scaunul "bun"

În videoclip (care încă se află pe Facebook), imaginea este întoarsă "în oglindă", așa cum se întâmplă de obicei atunci când cineva își face selfie. Însă vă puteți da seama că dânsa este la volan și mașina se mișcă urmărind mai multe elemente:

1. axul drumului se află, în mod normal, în stânga șoferului, ceea ce veți observa și în imaginile respective;

2. mașina oprește la stopuri și pornește accelerând, indicii fiind luminile mișcătoare și ceilalți participanți la trafic.

Legislație

Am consultat legislația rutieră. Codul rutier (n.r., OUG nr. 195 din 12 decembrie 2002, republicată) prevede, la art. 36. alin. (3): "Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor mobile atunci când aceștia se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere»".

Codul rutier prevede până la 8 puncte de amendă pentru șoferii care folosesc necorespunzător telefonul în timp ce conduc. Mai exact, amenda ajunge până la 1.320 de lei.

"Dar era pe difuzor"

Chiar dacă este "pe difuzor", utilizarea telefonului cu o mână în timpul șofării este interzisă de lege, deoarece conducătorul autoturismului nu are ambele mâini libere pentru a manevra volanul. În speța de față, Diana Șoșoacă are ambele mâini "libere" — practic, conduce "hands-free (mâini libere)" în multe momente (!) dintr-un live care a durat aproximativ o oră. Și nu, nu se afla în Marea Britanie pentru a prezuma că ar avea volan pe dreapta.



Legea prevede că șoferii trebuie să folosească dispozitive hands-free sau suporturi speciale pentru a evita sancțiunile, deoarece simpla utilizare a difuzorului nu exculde faptul că mâna ocupată afectează controlul vehiculului. Potrivit legii, pentru a evita sancțiunile prevăzute de lege, utilizarea telefonului la volan trebuie făcută exclusiv prin intermediul acestor dispozitive hands-free sau a sistemelor integrate în mașină.

Diana Șoșoacă, "recidivistă"

Pe 10 martie 2024, Diana Șoșoacă rămânea fără permis după ce, la ieșirea din Capitală, a fost depistată de radar în județul Ilfov cu o viteză de 110 km/h, deși limitarea era de 40 de km/h. A primit o amendă de aproximativ 1500 de lei, primind totodată drept sancțiune și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Atunci, reacția ei fusese următoarea: "Vreau să văd și eu filmarea unde spuneți dumneavoastră că eu am depășit limita legală cu viteza pe care o spuneți. Sau este cumva campanie electorală și aveți dumneavoastră o obligație să-mi luați mie carnetul? Erau unul după altul. S-a mers efectiv bară la bară. Nu mă duc la mașină pentru că am și eu dreptul să știu ceea ce faceți dumneavoastră aici. Perioadă de 90 de zile pentru suspendarea carnetului? Cât e campania electorală, nu? Atâta scrie în lege sau atâta scrie acolo unde vă obligă prefectul ca să mă opriți pe mine? Eram peste 40 de mașini care mergeam cu toții bară la bară. Ăștia nici să scrie nu știu. Am fost singura oprită". Citește mai multe AICI.

Sigur, acum dacă argumentele principale ale dânsei pentru "inexistența" contravenției vor fi "inexistența" filmării (nulla poena sine lege), subliniem că de data aceasta filmarea există încă pe Facebook, am atașat-o și noi mai jos.

Pe 14 decembrie 2020, Libertatea.ro scria că "Diana Iovanovici-Șoșoacă, senatoare aleasă pe listele AUR la alegerile parlamentare din 6 decembrie, a transmis live pe Facebook timp de 10 minute, luni la prânz, în timp ce era la volan și se îndrepta spre Palatul Cotroceni. A fost al doilea live al zilei transmis de avocata din Iași (...). Permanent privirea femeii e pe telefonul mobil montat pe bord, mult mai mult decât la șosea".

Într-un videoclip nedatat, postat acum 6 luni, se pare că Diana Șoșoacă are același comportament la volan, apărând live pe Facebook și punând în pericol siguranța rutieră a tuturor participanților la trafic.

Live-ul de aseară

Am păstrat, la final, și videoclipul incriminator, postat de europarlamentarul SOS Diana Șoșoacă pe pagina oficială de Facebook. Vă invit să aruncați și dumneavoastră o privire. În punctele culminante, acest live ajungea la 31.000 de urmăritori. Nimeni nu a contrazis-o. Nimeni nu a comentat negativ.

Un singur comentariu, care sublinia nevoia de "grijă" la volan am găsit, răsfoind destul de mult:

În rest, comentariile erau "obișnuite":

Atașăm și live-ul de aseară.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News