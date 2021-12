Diana Șoșoacă face legea în jurnalism: ”Sunteți pe teritoriul meu, ștergeți totul”. Scene năucitoare. Detaliile care o dau de gol: ”Sergiu, ÎNCETEAZĂ” - VIDEO

”Who are you? Who are you? (Cine ești? Cine ești? n.r.)” o întreabă, în timp ce filmează, Diana Șoșoacă pe jurnalista Lucia Goracci.

”I`am a journalist (n.r. Sunt jurnalistă)” răspunde Goracci, indignată. ”Call police (Sună la poliție n.r.)” spune Diana Șoșoacă, în același timp. Jurnalista din Italia îi spune, în italiană, unui bărbat care ține în brațe o cameră video: ”Înregistrează scena asta”.

În momentul apelului la 112, Diana Șoșoacă spune că jurnaliștii se află ”la mine, în cabinetul meu de avocat” și cere ”acum” o echipă de poliție, motivând că vrea să știe ”cine sunt acești oameni”. ”Deci am nevoie acum de o echipă de poliție, pentru că mă simt amenințată aici” afirmă senatoarea în apelul la 112, asta deși ea este cea care pare că nu lasă echipa de jurnaliști să plece. Lucia Goracci o și acuză direct de răpire. ”Sunt o jurnalistă, ți-am trimis, tu deja știi cine sunt” îi spune Lucia Goracci.

În timp ce transmite adresa pentru intervenție, către 112, Diana Șoșoacă precizează și numărul pentru interfon, de unde reiese că, pentru ca jurnaliștii să ajungă la ea în birou, au primit accesul din partea senatoarei.

”Ne ții cu forța aici, vreau să plec. (...) Nu vreau să stau aici și tu nu mă poți ține aici” mai afirmă jurnalista postului italian.

Ceea ce pare că a deranjat-o pe Diana Șoșoacă, senatoare a României, conform spuselor sale de pe filmare, ar fi faptul că jurnalista nu i-a pus cele trei întrebări convenite. ”Deci în momentul ăsta deja vorbiți cu un senator al României, da?” le spune Diana Șoșoacă jurnaliștilor.

”Așa zice că e de la RAI 1, însă m-a înșelat efectiv, vă rog frumos am nevoie să-i legitimați, că nu știu cine sunt, pur și simplu au intrat în cabinetul meu” mai spune Diana Șoșoacă, în timpul apelului la 112.

Nu cumva în acest caz vorbim despre un apel abuziv la 112? Este un serviciu de urgență, nu de legitimare la cerere. În același timp, din filmarea pe care însăși senatoarea a făcut-o, reiese că ea este cea care nu permite echipei de jurnaliști să plece până când nu șterg ce au filmat. Poliția, într-un stat ideal, nu este serviciul de protecție, pază și intervenție al senatoarei Dianei Șoșoacă și, în mod normal, n-ar acționa la ordinul acesteia. În plus, acuzația directă de înșelăciune este doar o supoziție a Dianei Șoșoacă.

”Eu chem Ambasada Italiei” mai spune Lucia Goracci. ”Ați primit legitimația jurnalistei” i se spune Dianei Șoșoacă. Senatoarea nu recunoaște și când Lucia Goracci iese pe ușă după ce spune inițial ”las-o în pace să iasă”, afirmă ulterior ”deci a și fugit”. ”Ați spus că faceți un interviu, nu că vă bateți joc de mine în biroul meu” spune Diana Șoșoacă. Ea spune clar: ”Deci nimeni nu pleacă de aici”, considerându-se în drept să ceară jurnaliștilor rămași în cabinet să șteargă tot ce au filmat, pe motiv că nu i-a convenit cum a fost realizat materialul: ”Ce ați făcut aici este infracțiune. Deci nu vă bateți joc de mine, nu spuneți că-mi adresați trei întrebări și filmați în biroul meu, fără să vă dau acordul”. ”Șterge totul acum” este ordinul dat de senatoare către jurnaliști. ”Am spus că vă răspund la trei întrebări, nu la ce vreți voi” a continuat aceasta. ”V-am primit în condițiile mele, trei întrebări” a insistat ea, acuzându-i pe jurnaliști că au filmat în birou, în fapt. ”Ștergeți acum totul de pe cameră, sunteți pe teritoriul meu, chiar nu înțelegeți care-i legea. Este biroul meu, este teritoriul meu” continuă ea: ”Cum vă permiteți să vă purtați în halul ăsta cu un senator al României?”.

Cameramanul îi explică Dianei Șoșoacă că are pe filmare tot ce a filmat în București, răspunsul fiind că nu șterge nimic.

Jurnalista Lucia Goracci se întoarce odată cu venirea poliției și face acuzații de răpire. Când Diana Șoșoacă le spune polițiștilor: ”Dom`ne, dați-o afară de aici”, un polițist se vede cum o ia de mână pe jurnalistă și o ridică, să o dea afară, la comanda senatoarei, asta în timp ce jurnalista încerca să le spună polițiștilor că i-a răpit. În acel moment, senatoarea nu filmează spre soțul ei, dar spune: ”Nu, nu, Silviu! Silviu, încetează!”. În acest moment, un bărbat se aude: ”Bă, tu ești tâmpit?”. Despre această scenă, Diana Șoșoacă susține că soțul său a fost cel agresat, soț căreia ea îi strigă ”încetează”. Mai mult, afirmă că soțul său a fost inconștient în acele secunde, fiind lovit de polițiști. Pe de altă parte, el este acuzat că a lovit un polițist, respectiv, conform legii, de ultraj.

Jurnalista Lucia Goracci a filmat momentul conflictului izbucnit între polițist și soțul Dianei Șoșoacă, scenă pe care senatoarea nu a filmat-o. Surpriza vine când Diana Șoșoacă le comandă polițiștilor să-i ia telefonul jurnalistei. ”Dați-mi telefonul” se aude jurnalista Lucia Goracci, care mai spune: ”Nu, voi nu ne protejați, noi suntem media”.

După ce jurnaliștii sunt scoși din casa Dianei Șoșoacă, senatoarea continuă scandalul și mai dă un ordin: ”Vă rog să-i opriți aici pentru că e posibil să-mi fi furat ceva din casă, deci îi opriți acum că e posibil să fi furat, nu-i lăsați să plece că e posibil să fi furat, deci îi opriți că mi-au furat ceva din casă sigur”.

”Mi-ați cerut pașaportul acum 10 minute, îl vreți din nou?” îl întreabă disperată jurnalista de la postul de televiziune italian pe polițistul care a intervenit la fața locului și care a scos-o din casa senatoarei. ”Deci vă rog frumos, toate filmările le vreau de la ei, nu-i lăsați să plece cu filmările mele” mai spune și Șoșoacă.

Acest articol reprezintă o opinie.