Detalii din ultima întâlnire a lui Andrei Ruse cu George Burcea: ”Nu ai scuze” / ”Nici nu caut. Am comis-o”

„Astăzi am avut probabil una dintre ultimele întâlniri cu George Burcea. Nu știu ce vă imaginați voi, dar a fost chiar emoționantă. Știe și el că, indiferent de câte scuze va expune, „gafa” e gafă și așa va rămâne”, și-a început astfel Andrei Ruse mesajul publicat, joi, 25 noiembrie, pe contul de Facebook.

„E curată instigare la violență, oricât de fapt el nu și-ar dori-o. „Nu ai scuze”, i-am spus. „Nici nu caut. Am comis-o”. L-am întrebat de ce a intrat pe live dacă era obosit, după ore întregi de filmări și multe alte probleme personale apăsătoare. „De ce te expui? Mai ales dacă știi că ai accese de furie.” „Trebuia să închid”. Trebuia, nu putem întoarce acum nimic.

Poziția editurii rămâne neschimbată; poziția mea, de asemenea.

„E normal”, mi-a mărturisit, „îmi pare rău pentru situația în care te-am pus”.

„Da, m-ai pus într-o situație de neieșit. Iar eu nu pot să arunc munca mea de ani de zile pe faptul c-ai avut tu nervi într-o seară. Oricum, repet, fără vreo scuză chiar și așa. Dacă nu mă apropiam de tine în ultimele luni atât de tare, nici nu cred că mai discutam acum. E normal ca lumea care nu te știe să creadă ce crede, să te blameze, din moment ce asta arăți. ”Am semnat contractul adițional de reziliere a cărții. Din informațiile mele, și ultimele exemplare au fost retrase de la toți distribuitorii. Ce s-o mai găsi (dacă s-o mai găsi) sunt bucăți cumpărate deja, pe care eu nu mai am control – oricum, foarte puține, cred că undeva la sub 50 per total.

Deci povestea s-a încheiat, cu ultimele noastre semnături. Am dat mâna. Apoi ne-am îmbrățișat.

Cred mult în puterea de a ierta. Eu, personal, exceptând relația mea „de business” pe care o am avut-o până astăzi cu George Burcea, am început deja s-o fac. Important e să ne recunoaștem vina atunci când greșim și să ne schimbăm. Altfel, nu e nimeni perfect. Cu toate că parteneriatul nostru s-a încheiat și drumul cărții sale nu va mai avea legătură cu mine sau traseul editurii mele, îmi doresc ca George să treacă peste acest moment dificil și să facă schimbări reale în comportamentul său. Să nu se mai lase niciodată controlat de furie. E un „sentiment” nenorocit cu care și eu m-am bătut mult timp.

Aici pun punctul final și nu mai doresc să comentez acest episod. Cred că am spus tot ce era de zis, cred în continuare că am luat cea mai bună decizie pentru firma mea (trăgând totodată un semnal public de alarmă zdravăn), sunt și multe alte regrete, dar per total nu m-aș fi simțit deloc bine cu orice altă alegere. Am dat câteva zeci de interviuri ieri (în care am explicat doar decizia de retragere a cărților, nu mi-am blamat sau jignit autorul, nici n-o s-o fac - abia aștepta presa asta -, nici n-o să-l dau în judecată, cum mulți mi-au sugerat - nu mi-a trecut prin cap o clipă, e împotriva principiilor mele, scopul meu e să ajut autorii români și cred că l-am „pedepsit” îndeajuns), ajunge”, a transmis Andrei Ruse.