Deși rezolvarea problemei cu drumul spre Greenfield stătea în pixul lui Nicușor Dan, primarul dă vina pe dezvoltator: Nu voi face niciun demers pentru un drum permanent prin pădure

Compania IMPACT Developer & Contractor spune că a făcut toate demersurile legale, administrative și financiare pentru a asigura accesul facil al publicului pe drumul Vadul Moldovei, demersuri zădărnicite de pasivitatea Primăriei Generale a Bucureștiului. Blocarea de către RNP - Romsilva a drumului Vadul Moldovei afectează direct drepturile celor peste 6.500 de cetățeni ai Municipiului București ce locuiesc în împrejurimi.

Dar în momentul de față, lupta este cu niște oameni care nu au nicio vină, singura lor „vină” fiind doar că locuiesc în Sectorul 1. Și exista o soluție la această problemă care stătea în pixul lui Nicușor Dan. S-au îndeplinit toate etapele legale, administrative și financiare și mai rămăsese de bifat doar voința unui om: Nicușor Dan.

Cu toate acestea, Nicușor Dan spune că nu e vina lui pentru nimic și aruncă mingea în curtea dezvoltatorului imobiliar.

„1. Locuitorii din Greenfield sunt victimele unui dezvoltator care s-a grăbit să facă blocuri fără să facă și drumuri, cu concursul unei autorități locale incompetente. E una din sutele de dezvoltări pe același calapod, ale căror consecințe le simt bucureștenii blocați în trafic.

2. Nu sunt de acord și nu voi face niciun demers pentru un drum permanent prin pădure (cu atât mai mult cu cât s-au parcelat terenurile de o parte și alta a drumului de către proprietari care vor să construiască).Nu există nicio documentație de urbanism care să-l prevadă, iar eu nu voi propune vreuna. Însă în măsura în care este legal, sunt de acord cu soluția provizorie de traversare a pădurii pe drumul forestier existent până la construirea unor ieșiri definitive în șoseaua de centură.

3. În plus, am toată susținerea pentru proiectele investitorului care prevăd drumuri de ieșire în șoseaua de centură. Investitorul are din anul 2019 avizul preliminar de la PMB pentru trei PUZ-uri care prevăd ieșiri din cartier în șoseaua de centură. În baza acestor avize preliminare trebuie să obțină avizele de la alte instituții și să revină la PMB pentru avizul arhitectului-șef. Pentru două dintre proiecte nu a mai revenit la PMB. Pentru al treilea a venit la PMB cu documentația completă în decembrie 2022.

Explicații suplimentare:

1. Investitorul a obținut un PUZ în anul 2008 care prevedea două intrări din șoseaua de centură. PUZ-ul nu prevedea cine să facă aceste drumuri de acces, investitorul sau autoritatea. În mod normal, autoritatea trebuia să dea PUZ-ul împreună cu un plan de acțiune care să condiționeze emiterea autorizațiilor de construire de realizarea în prealabil a drumurilor pe cheltuiala investitorului.

2. Investitorul a obținut un alt PUZ în 2019, pentru o a doua etapă a dezvoltării, mult mai mare decât precedenta, fără alte drumuri de acces”, a spus Nicușor Dan.

VEZI ȘI: Clotilde Armand, dându-și seama de dezastrul electoral, l-a lăsat în offside pe Nicușor Dan care, prin mișcarea făcută, pare că nu mai vrea să candideze pentru al doilea mandat la Primăria București - https://www.dcnews.ro/clotilde-armand-dandu-si-seama-de-dezastrul-electoral-l-a-lasat-in-offside-pe-nicusor-dan-care-prin-miscarea-facuta-pare-ca-nu-mai-vrea-sa-candideze-pentru-al-doilea-mandat-la-primaria-bucuresti_901029.html

VEZI ȘI: Haos în Greenfield (Sectorul 1). Caramitru: Oamenii nu au pe unde sa iasă din casă. În București nu e bine să construiești case că ești imediat un nenorocit, trebuie sa trăim eco, în corturi cumva - https://www.dcnews.ro/haos-in-greenfield-sectorul-1-caramitru-oamenii-nu-au-pe-unde-sa-iasa-din-casa-in-bucuresti-nu-e-bine-sa-construiesti-case-ca-esti-imediat-un-nenorocit-trebuie-sa-traim-eco-in-corturi-cumva_901049.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News