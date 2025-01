Descoperire uluitoare în Marea Britanie: Sute de urme de dinozauri, inclusiv ale primului prădător gigantic, ieșite la lumină /video

Citește și: Moarte învăluită în mister la Pojogeni. Unii săteni s-au gândit imediat la cazul Țundrea

Aceste urme, aparținând unor reptile precum prădătorul de nouă metri lungime, Megalosaurus, indică faptul că dinozaurii se deplasau pe trasee vaste.

Săpăturile realizate la Dewars Farm Quarry au scos la iveală cinci piste extinse de urme, dintre care una măsura peste 150 de metri lungime, au anunțat joi cercetători de la Universitățile Oxford și Birmingham.

Patru dintre aceste trasee aparțin unor dinozauri erbivori uriași, cu gât lung, numiți sauropozi, cel mai probabil Cetiosaurus, o rudă de până la 18 metri lungime a binecunoscutului Diplodocus. Cea de-a cincea pistă a fost realizată de Megalosaurus, un dinozaur teropod carnivor, recunoscut după urmele sale distinctive cu trei degete și gheare.

Interesant este că urmele carnivorilor și ale erbivorilor se intersectează într-un punct, ceea ce ridică întrebări legate de posibila interacțiune dintre cele două specii, au explicat cercetătorii.

NEW: In a stunning find, researchers from Oxford University and @unibirmingham have uncovered a huge expanse of quarry floor filled with hundreds of different dinosaur footprints, creating multiple enormous trackways. pic.twitter.com/8ZF590BVIi