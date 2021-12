Deodorante retrase de pe piața din SUA pentru că ar putea provoca CANCER

Benzenul, o substanță chimică cunoscută pentru potențialul de a cauza cancer, a fost găsit în peste jumătate din 108 loturi de spray pentru corp antiperspirant și deodorante de la 30 de mărci diferite, conform petiției unui cetățean depusă luna aceasta la Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente, conform CNN.

Benzenul nu ar trebui utilizat la fabricarea de substanțe sau produse medicamentoase, deoarece este un solvent de clasa I cu „toxicitate înaltă”, conform FDA. Cu toate acestea, FDA a permis o utilizare „temporară” a benzenului în dezinfectantele lichide pentru mâini în timpul pandemiei, stabilind o limită superioară.

Benzenul poate provoca leucemie

Agenția pentru Protecția Mediului din SUA a stabilit o limită mult mai mică pentru expunerea la benzen din apa potabilă. Agenția și-a stabilit, de asemenea, un „obiectiv de 0 părți pentru benzen în apa potabilă și în râuri și lacuri, deoarece benzenul poate provoca leucemie”.



Săptămâna trecută, „într-o abundență de precauție”, producătorul Procter & Gamble a scos voluntar de pe rafturi 17 tipuri diferite de antiperspirant Old Spice și Secret, potrivit unui comunicat de presă. O serie de alte mărci nu au adoptat aceeași măsură inclusiv loturi de Tag, Sure, Equate, Suave, Right Guard și Brut care aveau niveluri de benzen de sau peste 2 părți per milion, limita impusă de FDA, a declarat David Light, CEO și fondator Valisure, laborator independent care a efectuat testele și a depus petiția.

Companiile producătoare nu au dorit să comenteze

Loturi suplimentare de antiperspirante și deodorante, despre care Valisure a spus că au fost testate la niveluri de până la 2 părți per milion, includ produse fabricate de Summer's Eve, Right Guard, Power Stick, Soft & Dri și Victoria's Secret. Până în prezent, CNN nu a putut verifica dacă unul dintre aceste produse, cu excepția Old Spice și Secret, a fost rechemat în urma solicitării de la începutul lunii noiembrie.

CNN a contactat toate aceste companii pentru răspuns. The Village Company, care produce Soft&Dri, a refuzat să ofere un comentariu. Unilever, care produce Suave, a declarat pentru CNN într-un e-mail: „Unilever ia în serios toate problemele de siguranță și desfășurăm o investigație solidă asupra afirmațiilor petiției