"Bucharest Fringe – Maratonul Teatrului Independent este organizat de Teatrul Apropo, prin Asociația Teatrul.ro și este unul dintre cele mai mari și cunoscute festivaluri dedicate teatrului independent și noilor generații de artiști, principala preocupare a organizatorilor fiind aceea de a pune în valoare și a aduce în lumina reflectoarelor cele mai inovative, cele mai curajoase performance-uri din zona independentă, fie că acest curaj înseamnă inovație în formă sau în conținut.

Între 13 și 22 septembrie, cele mai fresh și inovatoare spectacole de teatru independent din toată țara s-au văzut la Bucharest Fringe – cel mai longeviv festival-maraton de teatru dedicat noilor generații de tineri artiști independenți.

Ajuns la cea de a 14-a ediție, Festivalul Bucharest Fringe va însemna, anul acesta, 20 de evenimente culturale mustind de tinerețe, ce vor avea loc în 7 spații partenere din Capitală: Teatrul Apropo, Improteca, Casa Kerim, CINETic UNATC, Linotip – Centru independent coregrafic, TAG Pandora și Teatrul Godot", se arată în comunicatul de presă remis de Teatrul Apropo.

Copilul tuturor, Bucharest Fringe

***

Ce înseamnă "fringe"?

"Acest termen este inventat în vest, începând cu Edinburgh Festival Fringe. În traducere exactă, înseamnă o periferie a unui oraș sau marginea unei țesături care se destramă, în etimologia limbii engleze. A fost adoptat acest termen pentru o zonă culturală aflată la periferie. Cam așa a început Festivalul Edinburgh și, cred, dacă nu mă înșel, acolo a fost folosit acest termen prima dată, după care acum e peste tot în lume", spune regizorul Radu Popescu, director la Teatrul Apropo.

Wet dreams are made of this, Bucharest Fringe

"Inițial, festivalul s-a chemat Maratonul Teatrului Independent și am mers câțiva ani cu această formulă și am spus și spun în continuare că teatrul independent îți oferă o libertate foarte mare de a te exprima oricum vrei, deși nu e întotdeauna așa, pentru că întotdeauna când începi un proiect, când te gândești, când ai o idee, te gândești un pic și cărui public se adresează - cine va veni să vadă spectacolul -, adică te duci într-o zonă puțin comercială, și atunci libertatea nu mai e atât de mare. Depinde cât curaj ai", mai spune Radu Popescu.

0 grade cu soare, Bucharest Fringe

"Dar eu asta am considerat și cumva am încercat să deschid, am adăugat această titulatură de Bucharest Fringe, cred că pe la ediția a 5-a, deci prin 2015, pentru că am încercat să-l deschid cât mai mult și către alte zone din artele spectacolului.

Avem, de exemplu, acum, o secțiune importantă de teatru-dans și îmi doresc în continuare cât mai multe spectacole pluridisciplinare, interdisciplinare, dar nu reușesc întotdeauna. Adică încă termenul a rămas micuț, poate și din cauza faptului că încă suntem un festival mic, adică n-am reușit să-l deschidem așa, să fie o chestie la nivelul Bucureștiului, la nivelul întregii capitale, să avem o finanțare mai serioasă, și atunci a rămas la nivelul acesta de proiect mic", adaugă directorul Teatrului Apropo.

Double fiesta, Bucharest Fringe

"Deci baza în continuare sunt cele mai bune spectacole din stagiunea anterioară din Teatrul Independent, deci un fel de festival național de teatru pentru independenți, plus zona de studenți. Și am avut și intenționez să mai fac și o zonă de spectacole internaționale", mai spune Radu Popescu.

0 grade cu soare, Bucharest Fringe

"Am avut la un moment dat trupe invitate din străinătate și încercăm să mai aducem, sper să găsesc la anul o formulă în care să avem din nou zona internațională, dar această deschidere e din partea noastră, ca organizatori. Încă nu pot să zic că teatrul independent în România este atât de fringe și de experimental pe cât ar putea să fie", conchide Radu Popescu.

Tura de noapte, Bucharest Fringe

Ascultă mai multe aici, de la minutul 17:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News