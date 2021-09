De ce a pierdut Ana Maria Popescu aurul la Tokyo: Pe româneşte, mi-am băgat picioarele

„La Tokyo, nu din cauza genunchiului am pierdut finala. El s-a comportat extraordinar. Știu sigur de ce-am pierdut finala. Pentru că scrima se joacă pe aprins becul. Iar eu am început acţiunea cu piciorul. Pe româneşte, mi-am băgat picioarele. A fost o greşeală copilărească. Doar că în tensiunea de acolo, nu am realizat că am început acţiunea cu piciorul în loc să fie braţul în faţă. Am simţit din prima secundă în care am început să fac pasul. Dar aşa trebuia să se întâmple”, a spus Ana Maria Popescu, citată de Prosport.

Scandal cu ministrul Eduard Novak, reacţie după ce a refuzat să îi strângă mâna

"Sunt de părere că niciodată nu este prea târziu pentru a îndrepta lucrurile. Drept urmare, consider că este de datoria mea să fac unele precizări. Asta nu înainte de a-mi cere scuze față de gestul nepoliticos de a nu răspunde strângerii de mână tuturor oficialilor prezenți.

Am urmărit articolele/părerile/comentariile din ultimele zile și le mulțumesc celor care au înțeles că mesajul meu nu a fost un atac la persoană, ci mai de grabă, strigătul unui om care a reușit indiferent de condiții, dar care își dorește ca cei mici să nu mai fie nevoiți să parcurgă aceleași etape... lipsuri materiale, competiții ratate din lipsa de fonduri, echipamente obosite de vreme și alte obstacole care îi împiedică încă "din fașă" să-și atingă adevăratul potențial.

Mesajul meu rămâne același. Dacă nu vom face echipă, nu vom mai exista pe harta sportului mondial! Dacă nu ne vom îngriji cum se cuvine de propria bucățică, nu vom reuși să fim mai buni! Dacă vom fi interesați de "capra vecinului", doar vom privi cu jind la cei care ajung în vârf! Și nu în ultimul rând, dacă nu vom avea curajul să visăm și îndrăzneala să acționăm, nu vom putea ști niciodată dacă am fi putut să realizăm ceea ce ne-am dorit!

Am spus-o în repetate rânduri... când dorința de performanță va fi mai mare decât orgoliile, sportul (și nu numai) va avea de câștigat! Și poate că acest episod este o lecție din care avem cu toții de învățat", a transmis sportiva în iulie.