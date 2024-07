David Popovici, în finala de la 100 m liberi: Nu am cum să intru fără trac. Nu suntem invincibili

David Popovici s-a calificat, marți seară, în finala probei de 100 m liber la Jocurile Olimpice de la Paris, cu al cincilea timp din semifinale, al doilea din seria sa.



Popovici a fost doar al șaselea după prima lungime de bazin, dar a reușit să recupereze și să încheie pe locul secund a doua semifinală, în 47 sec 66/100, devansat de chinezul Zhanle Pan, 47 sec 21/100.

"Au fost foarte OK semifinalele, şi, cel mai important lucru pe care îl aveam de făcut, adică să mă calific, a fost realizat. Nu am cum să intru fără trac în finala de mâine. Ieri am avut trac, a fost o finală foarte încordată. Toți eram extrem de agitați şi blocați în căpățânile noastre, sunt sigur de asta. Se vede pe fața lor, se vede la țarc, se vede pe fața mea, sunt sigur. Nu suntem invincibili, însă cel care se apropie cel mai mult de a fi invincibil câştigă în ziua aia", a spus David Popovici, citat de Agerpres.

Campion olimpic în proba de 200 metri liber, titlu obținut luni seară, David Popovici a declarat că a a dormit foarte greu, mai ales că a doua zi urmau seriile pentru calificarea în semifinalele probei de 100 m liber, probă cunoscută ca ”regina înotului”.

"După seara de ieri am adormit foarte greu. Oricum, m-am culcat târziu, pentru că am avut foarte multe chestii de făcut, masaj, masa pe care am luat-o târziu, test antidoping, dar m-am odihnit cât de bine am putut.

Şi astăzi o să mă odihnesc la fel cât de bine pot şi mâine e ultima cursă de la concursul ăsta. Cine ştie, poate rup. Oricum o să dau tot ce am mai bun şi tocmai de asta nu am cum să fiu dezamăgit dacă nu îmi iese aşa cum poate mă aşteptam eu în capul meu", a adăugat David Popovici care a câștigat prima medalie olimpică pentru natația masculină după o pauză de 20 de ani.

Popovici, al doilea timp al seriei sale

Marți seară, timpi mai buni decât Popovici au obținut și trei înotători din prima semifinală, australianul Kyle Chalmers (47.58), maghiarul Nandor Nemeth (47.61) și francezul Maxime Grousset (47.63).



În seriile desfășurate în cursul zilei de marți, David Popovici a fost înregistrat cu al treilea timp, 47 sec 92/100.



Popovici, care luni seara a cucerit aurul olimpic la 200 metri liber, a fost al șaptelea în finala la 100 m liber în 2021, la JO de la Tokyo, când avea doar 16 ani.



David Popovici a stabilit recordul mondial la 100 m liber (46 sec 86/100), dar chinezul Zhanle Pan a fost cel care l-a deposedat de acesta (46 sec 80/100), iar sâmbătă, la ștafetă, a stabilit și un nou record olimpic (46 sec 92/100). Finala probei de 100 m liber este programată miercuri, de la ora 23:39, ora României.

David Popovici, istorie pentru înotul românesc

David Popovici a scris istorie pentru România, cucerind prima medalie olimpică pentru natație, după o pauză de 20 de ani, de la ediția JO de la Atena, mai exact după medalia de aur la 200 m liber, obținută de Camelia Potec, respectiv bronzul la 200 m spate, cucerit de Răzvan Florea.

”Iată o echipă unită, fericită, o țară care poate spune că s-a spart gheața. Înotul a revenit, după 20 de ani, a adus din nou medalie pentru România. De acum, orice este posibil. Am plâns și o să mai plâng. Acum sunt încă foarte puternică.

Este normal, au trecut 20 de ani, mă bucur că avem campion olimpic, mă bucur că David a confirmat, mă bucur că David, după un an 2023 puțin mai dificil, a reușit să cucerească medalia de aur”, a declarat Camelia Potec, șefa Federației Române de Natație, după cursa interzisă cardiacilor.

