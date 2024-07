David Popovici, BRONZ la Jocurile Olimpice la 100 m liber

Înotătorul David Popovici a cucerit bronzul olimpic în proba de 100 m liber cu timpul 47 sec 49/100.

Aurul a fost câștigat de chinezul Zhanle Pan (46 sec 40/100), care a stabilit recordul mondial al probei, iar argintul a fost cucerit de australianul Kyle Chalmers (47 sec 48/100).

Finala a fost una formidabilă, cea mai rapidă din istorie, Pan doborându-și propriul record (46 sec 80/100) și cucerind aurul în 46 sec 40/100.

David Popovici a fost la o sutime de Chalmers, dar și la o sutime de secundă de maghiarul Nandor Nemeth, clasat al patrulea.

