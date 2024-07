David Popovici, AUR la Olimpiadă într-o cursă fabuloasă! Popovici devine campion în ultimele secunde

Înotătorul David Popovici a câștigat titlul olimpic în proba de 200 m liber la JO 2024, cu timpul 1 min 44 sec 72/100.

Inquam Photos / Colette Rochefort

Popovici a fost al doilea după prima lungime de bazin, a fost al treilea după 100 de metri, apoi a urcat pe doi la 150 de metri, reușind să îl devanseze pe britanicul Matthew Richards pe ultimii metri ai cursei.

Inquam Photos / Colette Rochefort

What a comeback in the last 50m????. 19 year old David Popovici ???????? clinches the well-deserved gold ????in Men's 200m Freestyle swimming at #ParisOlympics2024



Richards ???????? ???? and Hobson ???????? ????#OlympicGames #paris2024olympics #Paris2024 #OlympicGames #Olympic2024 pic.twitter.com/xLnA2zfCqC