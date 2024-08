Datele seismice indică existența unui rezervor uriaș de apă lichidă subterană pe Marte

Aceasta este concluzia oamenilor de știință pe baza datelor seismice obținute de sonda robotică InSight a NASA în timpul unei misiuni care a ajutat la descifrarea interiorului planetei Marte. Apa, situată la aproximativ 11,5 până la 20 km sub suprafața marțiană, oferă potențial condiții favorabile pentru susținerea vieții microbiene, fie în trecut, fie în prezent, au spus cercetătorii.

„La aceste adâncimi, crusta este suficient de caldă pentru ca apa să existe în formă lichidă. La adâncimi mai mici, apa ar fi înghețată”, a declarat Vashan Wright, om de știință planetar de la Scripps Institution of Oceanography al Universității din California, San Diego, autor principal al studiului publicat luni în revista Proceedings of the National Academy of Sciences. „Pe Pământ, găsim viață microbiană adânc sub pământ, unde rocile sunt saturate cu apă și există o sursă de energie,” a adăugat Michael Manga, om de știință planetar și coautor al studiului, de la Universitatea din California, Berkeley.

Sonda InSight a aterizat în 2018 pentru a studia interiorul profund al planetei Marte, colectând date despre diferitele straturi ale planetei, de la miezul său de metal lichid până la mantaua și crusta sa. Misiunea InSight s-a încheiat în 2022.

„InSight a reușit să măsoare viteza undelor seismice și modul în care acestea se schimbă cu adâncimea. Viteza undelor seismice depinde de compoziția rocii, de locurile unde aceasta are fisuri și de ce umple fisurile,” a spus Wright. „Am combinat viteza undelor seismice măsurată, măsurătorile gravitaționale și modelele de fizică a rocilor. Modelele de fizică a rocilor sunt aceleași pe care le folosim pentru a măsura proprietățile acviferelor pe Pământ sau pentru a cartografia resursele de petrol și gaze subterane.”

Datele au indicat prezența acestui rezervor de apă lichidă în rocile magmatice fracturate – formate în urma răcirii și solidificării magmei sau lavei – în crusta marțiană, cel mai exterior strat al planetei. „O crustă mijlocie ale cărei roci sunt fisurate și umplute cu apă lichidă explică cel mai bine atât datele seismice, cât și cele gravitaționale,” a spus Wright. „Apa există în interiorul fisurilor. Dacă locația InSight este reprezentativă și extragi toată apa din fisurile din crusta mijlocie, estimăm că apa ar umple un ocean global de 1-2 km adâncime pe Marte.”

Suprafața marțiană este rece și pustie astăzi, dar odată a fost caldă și umedă. Aceasta s-a schimbat acum mai bine de 3 miliarde de ani. Studiul sugerează că o mare parte din apa care se afla pe suprafața marțiană nu s-a pierdut în spațiu, ci mai degrabă s-a filtrat în crustă.

„Marte, în fazele sale timpurii, avea apă lichidă pe suprafață sub formă de râuri, lacuri și, posibil, oceane. Crusta marțiană ar fi putut fi, de asemenea, plină de apă încă din primele etape ale istoriei sale,” a spus Manga. „Pe Pământ, apele subterane s-au infiltrat din suprafață, și ne așteptăm ca acest lucru să fie similar cu istoria apei pe Marte. Acest lucru trebuie să fi avut loc într-o perioadă în care crusta superioară era mai caldă decât este astăzi.”

Apa ar fi o resursă vitală dacă omenirea ar ajunge vreodată să trimită astronauți pe suprafața marțiană sau să stabilească un fel de așezare pe termen lung. Marte deține apă sub formă de gheață în regiunile sale polare și în subsol. Totuși, adâncimea aparentă a apei lichide subterane ar face dificil accesul la aceasta.

„Forarea la aceste adâncimi este foarte provocatoare. Căutarea locurilor unde activitatea geologică expulzează această apă, posibil în regiunea tectonic activă Cerberus Fossae (o regiune din emisfera nordică a lui Marte), este o alternativă la căutarea lichidelor adânci,” a spus Manga, deși a menționat că trebuie abordate preocupările legate de protejarea mediului marțian.

