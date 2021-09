Dan Podaru, consilier local la Sectorul 1: Doamna primar, ne mănâncă șobolanii. Mă cutremur

Într-o postare pe Facebook, consilierul local Dan Podaru se arată indignat de condițiile în care au ajuns parcurile din Sectorul 1 al Capitalei. Acesta a publicat și o serie de fotografii făcute în Parcul Regina Maria:

„Doamna Primar, ați promis alegătorilor că le vom oferi ceea ce PSD nu a reușit, o administrație modernă și profesionistă. Vă rog să vă uitați la aceste imagini, realizate astăzi în parcul Regina Maria, din Sectorul 1.

Vă rog să le priviți... Bun. Vă este rușine? Eu când văd aceste imagini, mă cutremur. Sunt imaginile unui dezastru: mizerie, stricăciune,debandadă... NU AȚI FĂCUT NIMIC ÎN SECTORUL 1!

Cad parcurile, ne mănâncă șobolanii, investițiile sunt ZERO! ADP-ul ce face? Doarme? Dacă aveți un minim de decență, doamna Primar Clotilde Armand, trimiteți DE URGENȚĂ ADP-ul să curețe parcul. Copiii se joacă în locuri insalubre, pline de mizerie și pericole. Ați generat o criză politică, morală, socială și economică.

Țin să le mulțumesc tuturor locuitorilor Sectorului 1 care, dând dovadă de civism, îmi transmit în privat imagini din Sector și diverse alte documente, prin care mă informează permanent asupra situației reale din Sector.“, a scris consilierul Dan Podaru.

Referendum pentru demiterea lui Armand, zeci de mii de semnături. Tudorache anunță un pas important în dosarul fraudei electorale

Bucureștenii din Sectorul 1 al Capitalei cer demiterea primarului Clotilde Armand și strâng semnături pentru asta, transmite România Tv. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că sectorul a devenit o groapă de gunoi, situație care persistă de mai bine de 7 luni.

Mai multe corturi pentru strângerea de semnături au fost amplasate în intersecțiile din București. Oamenii își doresc declanșarea referendumului pentru demiterea lui Clotilde Armand, iar până acum s-au strâns 30 de mii de semnături. Acest proces continuă. Corturi au fost amplasate și în unele piețe din Sectorul 1.

Dosarul fraudei electorale din Sectorul 1

Polițiștii judiciari au tras linie în dosarul fraudei electorale din Sectorul 1. Rezultatele anchetei vor ajunge pe masa procurorului de caz, potrivit aceleași surse. După mai multe amânări, rezultatele vor fi trimise acum la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. Polițiștii au verificat fiecare buletin de vot, au întocmit procese verbale pentru fiecare sac în parte și de asemenea au verificat toate documentele electorale din cele 167 de secții de votare din Sectorul 1 al Capitalei.

Potrivit unor surse România Tv, în 50% dintre documente s-ar fi găsit nereguli. Datele nu ar fi coincis cu cele consemnate în septembrie 2020, atunci când au avut loc alegerile pentru Primăria Sectorului 1. Oamenii legii urmează să stabilească dacă este vorba despre fals sau despre eroare umană. După ce aceste rezultate vor ajunge la SIIJ, procurorul de caz le va analiza și îi va cita la audieri pe cei care până acum nu au dat explicații în acest caz.

”Din informațiile pe care le avem trebuia la început de săptămână să primească toate datele de la polițiștii judiciari, adică procurorul să primească datele. Am înțeles că mai întârzie un pic la poliție, deci noi sperăm ca undeva vineri sau la începutul săptămânii viitoare să primească toate documentele de la polițiștii care s-au ocupat de numărare, de inventarierea tuturor situațiilor din biroul electoral de sector. Deci noi ne așteptăm din moment în moment ca procurorul să ne înștiințeze în primul rând pe noi, ca parte, pentru că noi am solicitat acest control și sperăm ca să ne prezinte datele cât de curând. Eu am încredere în procuror că va demonstra frauda pentru că într-adevăr a fost o fraudă, o țară întreagă a văzut frauda de la Sectorul 1.”, a declarat Daniel Tudorache la România TV.