Dan Barna, ţinta glumelor după ce s-a pozat cu Luis Figo, "idolul copilăriei": I-ai dat autograf ca și lui Ienei?

"Pentru toți cei care, copii fiind, ne uitam la acest domn cu fascinație și admirație.

Acum Figo este la București în tribună și Pogba și Benzema strălucesc pe teren.

Nu încetați să visați, pentru că visul de a-ți întâlni idolii copilăriei se poate împlini oricând!", a scris Dan Barna pe Facebook, alături de o fotografie cu Luis Figo, fost fotbalist la FC Barcelona, Real Madrid şi Inter Milano.

Ulterior, copreşedintele USR-PLUS a editat postarea (VEZI GALERIE FOTO), dându-şi seama că Luis Figo nu poate fi idolul copilăriei sale, cei doi fiind de vârstă apropiată.

"Pentru toți cei care, copii sau tineri fiind, ne uitam la acest domn cu fascinație și admirație. Acum Figo este la București în tribună și Pogba și Benzema strălucesc pe teren. Nu încetați să visați, pentru că visul de a-ți întâlni idolii copilăriei sau tinereții se poate împlini oricând!", a revenit Barna.

Barna, ţinta "miştourilor" pe internet

"Care idolul copilăriei tale, nenicule? Între voi este o diferență de doar 2 ani si jumatate. El e născut in noiembrie 72, matale in iulie 75. Cred că ai vrut să spui, nenicule, că a fost idolul adolescenței matale. Nu al copilăriei. Dar cum matale ai avut o adolescență nefericită ai rămas in cap cu copilăria .... Apropo: știi când și la ce echipă a debutat Figo? Habar nu ai! Apropo: Chi chi rău sau Clocothilda au fost cu matale? Sau ele nu au servit idoli?", a scris un bărbat în comentarii.

"Dacă era Barna președinte, Portugalia ar fi fost campioană europeană", a scris altul.

"Cine-i caraghiosul de lângă Figo? Mi se pare că-i un „ratangiu” politic, care trage-n bară, de la doi metri, cu poarta goală", a indicat un alt internaut.

"I-ai dat autograf ca si lui Ienei? Auzi acolo, idolul copilariei... Pai cand erai tu copil, era si Figo copil. :)))", se arată în alt comentariu.

"Bravos! Încă puțin și ne salvați cu totul națiunea! Bine că Hagi și alții care reprezintă fotbalul românesc nu au acces în linia întâi. E domeniul dumneavoastră probabil și fotbalul. Sunt convins că nu vă cunoaște Figo, dar ar fi fost onorat să fie aproape de Hagi", comentează altcineva.

Şi Radu Herjeu a făcut un comentariu la adresa fotografiei.

"haBarn-are își mai face o poză electorală cu un fotbalist. De data asta cu Figo. Și scrie: ”Pentru toți cei care, copii fiind, ne uitam la acest domn cu fascinație și admirație.”Figo e cu doar 2 ani și 8 luni mai mare ca sălvătoristul nostru", a scris Herjeu.