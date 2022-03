Cum va fi afectată România de sancțiunile impuse Rusiei. Mircea Coșea: Trebuie să luăm măsuri imediat

"Rusia, în economia mondială, reprezintă destul de puţin, ca pondere. Nu este o ţară dezvoltată. Este o ţară slab dezvoltată din punct de vedere al exporturilor pe care le face. Ea trăieşte exporturile de materie primă şi energie. Scoaterea Rusiei din sistemul global, din punct de vedere procentual, nu reprezintă foarte mult. Ceea ce este însă important este capitalul rusesc care este ascuns în lume, prin diferite bănci, prin diferite alte surse, este rolul pe care îl are în finanţarea cu gaz şi cu petrol al Europei şi exportul de cereale. Trebuie luat în considerare faptul că Rusia reprezintă un important producător de cereale, gaz şi petrol. Scoaterea ei din circuit înseamnă un atac foarte important la economia Rusiei pentru că trăiește din aceste două surse de profit.

"Capitalul rusesc este ascuns în multe bănci"

Cum se va întâmpla cu bursa este greu de spus, pentru că aceste sancţiuni, deşi sunt foarte dure, au anumite fisuri: există posibilitatea ca Rusia să lucreze prin bănci chinezeşti. Încă nu se ştie dacă este de acord China cu aşa ceva, dar nici nu are o poziţie foarte fermă. Capitalul rusesc este ascuns în multe bănci, alte sisteme de finanţare în lume. Este greu de identificat şi de lucrat cu el, dar principala lovitură pe care Rusia o primeşte este la nivelul populaţiei ruseşti. Populaţia rusească este un element important, în actualele condiţii, pentru că ajungerea ei într-un sistem de sărăcie absolută poate să determine o mişcare socială în Rusia care să schimbe acest guvern", a spus Mircea Coșea, la Antena 3.

"Din punct de vedere statistic, este foarte greu de lucrat cu Rusia, pentru că noi nu avem o imagine foarte corectă asupra populaţiei ruseşti din mediile rurale. Noi cunoaştem ceva din ceea ce înseamnă clasa medie din marile oraşe al Rusiei, ori această populaţie de clasă medie a început să fie diferită faţă de acum 20 de ani. A început să trăiască pe anumite norme occidentale. Au McDonald, au mall-uri, au fel de fel de facilităţi în legătură cu marile firme occidentale, îşi petrec concediile în Turcia, în Grecia, pe Coasta de Azur. Căderea puterii de cumpărare, într-o singură noapte, cu 40%, închiderea marilor brand-uri care lucrează în aceste mari oraşe afectează foarte mult populaţia Rusiei", a mai afirmat analistul economic.

"Asta înseamnă măsuri imediate pe care trebuie să le luăm"

Întrebat dacă România va simţi în preţuri o creştere fulminantă, de la combustibili până la cereale şi alte produse de materie primă, acesta a declarat: "Fulminantă nu. Creşteri da, pentru că pe întreaga suprafaţă a economiei mondiale, în ultimele luni, se observă o creştere importantă a preţurilor la materiile prime şi la energie, mai ales la alimente. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentație spune că, de 17 ani, nu există o astfel de creştere a preţurilor la alimente, spre exemplu. Sigur, importăm 70% din mâncare. 70% din mâncarea noastră din fiecare zi este importată.

Aceste prețuri mari din exterior vor veni şi peste noi. Este imposibil să evităm acest lucru deocamdată. Dacă am reuşi ca în acest an producția noastră - şi în principal de ceea ce mâncăm în fiecare zi: legume, fructe, lactate, carne - să fie prelucrată în ţară, ceea ce nu se întâmplă acum în mod integral, adusă pe piaţa românească la preţuri rezonabile, am rezolva şi problema deficitului comercial la importul de alimente şi am avea şi o scădere a preţurilor. Asta înseamnă măsuri imediate pe care trebuie să le luăm pentru valorificarea producţiei interne. Per ansamblu, trebuie să ne aşteptăm la o creştere a preţurilor."

