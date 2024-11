Cum trebuie educat un băiat, în familie, pentru a fi mai târziu un bărbat responsabil. ”De aici intervine structura mamei, trebuie să fie una puternică”

Cei doi au punctat importanța valorilor, a educației emoționale și a încrederii în sine, explicând de ce aceste elemente sunt esențiale pentru formarea unei personalități puternice și autentice.

"Bărbatul ia decizii în interiorul unei familii, teoretic, în prezent lucrurile nu se întâmplă așa. Îl auzi cu: "Tu ce zici? Ce părere ai? Hai să discutăm", deci este moale, bălegos, fără viață în el, nu poate ridica privirea să se uite în ochii ei, nu-și poate lua decizii. Ai o decizie de luat? O iei, știi ce ai de făcut, ai o problemă, o rezolvi, ești bărbat? Ești!", consideră Radu Leca.

"Trebuie să-i responsabilizăm de mici, niciodată nu sunt prea mici, mai ales băieții, pentru a face ceva prin casă", a completat Ramona Dumitru.

"Exemplu, face mama tot, nu face mama tot, mama trebuie să facă împreună cu fiul ei. Copilul crescut de o mamă singură sau de către un părinte lăsat singur are nevoie să înceapă cu un element extrem de simplu care se numește curățenia din cameră, de pe birou, de pe pat, de sub pat, din dulap și din baie. Sunt cele 5 elemente foarte importante cu care trebuie să începem. Ulterior, tânărul este introdus în interiorul bucătăriei, i se arată cum funcționează lucrurile, cum să nu dea foc la casă, își face două ouă ochiuri, să știe să strângă după el. Totul trebuie să fie pe armonie, altfel el va avea impresia că are sclavi.

Dacă o să învețe papagalicește nu o să știe să divorțeze

(...)Temele nu se fac împreună cu mama sau cu chatgpt, temele se fac din capul lui, când are ceva de învățat viitorul bărbat trebuie să fie ajutat să înțeleagă că totalitatea lucrurilor pe care le repetă îl vor ajuta să ia decizii mai repede. Când vine să spună că are de învățat o poezie, ajută-l să o memoreze vizual, nu-l ajuta să învețe papagalicește, pentru că dacă o să învețe papagalicește nu o să știe să divorțeze, cum să evolueze, cum să ceară bani la muncă, pentru că nu o să gândească. Ca el să poată să gândească are nevoie de tine să-i explici cum să gândească, am văzut mulți părinți speciali care se plâng că nu se joacă al lor copil, păi le-ați arătat cum să se joace? Cum să ai așteptări de la un copil să se joace dacă tu nu i-ai arătat cum trebuie să se joace.

(...) Bărbatul adevărat începe din școală, cum se îmbracă, cum miroase, dă-l cu deodorant, schimbă-i chiloții, spală copilul, să aibă totul îngrijit, nu-l aștepta în fața școlii, lasă-l să se descurce, să fie responsabil, de aici intervine structura mamei, trebuie să fie una puternică", a spus Radu Leca, la Ultrapsihologie.

Emisiunea integrală AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News