Cum a fost deconspirat Alfred Bulai, după o discuție care a plecat de la aer condiționat și a ajuns la... Soros. Vâlcu: Practic, ești sorosist!

Jurnalistul Val Vâlcu și sociologul Alfred Bulai au revenit la masa discuțiilor, de data aceasta despre vremuri noi și vechi, sondaje, finanțări, studii sociale și... Soros.

Discuția a plecat de o ironie a lui Val Vâlcu: "Dom'le, aerul condiționat a fost inventat în 1941. Dar cercetătorii britanici au descoperit că trăiau oameni și înainte de anul acela. Sunt discuții și teorii cum că r fi trăit oameni și înainte de inventarea telefonului mobil! Dar dovezi arheologice încă nu sunt. Cum crezi că trăia omenirea înainte de inventarea aerului condiționat? Cum a ajuns până astăzi?"

Alfred Bulai a intrat în joc: Mi-aduc aminte că la prima mea mașină, un Oltcit la mâna a 7-a, a 8-a, n-aveam conceptul de aer condiționat. Era ventilator, dar îți dai seama... era o glumă că băga aer cald de la motor. Cu geamul deschis! Mergeai, n-aveai probleme!

Val Vâlcu: Am înțeles, dar blocul nu se prea mișcă și nu se face curent.

Alfred Bulai: Da, evident. N-aveam nici telefoane mobile, țineam minte cred că vreo sută de numere de telefon când eram student, aveam și o agendă. Mi-aduc aminte că-mi făceam, prin anii '90, verificări la cercetările mele... erau barometrele de opinie publică pentru România finanțate de Soros... interesante! Eu aveam un contract de verificare a lor. Aveam oameni pe teren, studenți, și le dădeam cartele telefonice și mă sunau după o anumită oră, seara, ca să-mi zică ce făceau.

De-aici, discuția a luat o altă turnură

Val Vâlcu l-a întrerupt: Stai o clipă, stai așa! Deci, practic, ești sorosist!

Alfred Bulai: Printre altele..., a spus-o pe aceeași notă comică. Da, chiar am avut și o finanțare pe cercetare post-electorală în România, am făcut-o pe bani de la Soros.

Val Vâlcu: Te-a influențat? Ți-a schimbat viața? Ești înregimentat?

Alfred Bulai: Nu... Acum, real, Soros are o politică anume de a finanța, mă refer la politica statelor comuniste atunci la început. Logica era următoarea: intelectualii trebuie să aibă acces la niște resurse. Gen calculatoare etc. Și cum fac rost? Prin fundații care aruncă bani. Regretatul Lazăr Vlăsceanu a fost șef la Soros. Dar l-a dat afară. Ăsta, cu cultură rurală, s-a dus să facă ordine că era cam haos (se cumpărau calculatoare, dispăreau...) Și când a aflat Soros l-a dat afară. După Soros, ăsta era modul prin care putea să ajungă la intelectuali, nu putea cu bani, ci prin resurse. Dădea și 5.000 de dolari studenților să-și ia ce vor ei... Repet, a fost o filosofie în spate de a construi o anumită elită. Poate a fost și o chestiune de loialitate, dar la banii lui nu-l interesa atât de mult România pe cât credem noi.

Am primit și eu pentru cercetarea aia la care am lucrat doi ani de zile 30.000 de dolari care erau niște bani pe vremea aia! Eu am fost prost, unii chiar au scos bani serioși, era Las Vegas pe vremea aia în anii '90... ce vrei?

Ce este conceptul de "ploaie în deșert"

Filosofia asta se cheamă "ploaie în deșert". Se numește așa pentru că dai sume mici (care pentru România erau sume uriașe), pentru lumea reală erau glume astea, nu era cine știe ce - pierzi o parte din bani, dar ideea este că undeva prinde. Se și întâmplă ceva. S-au făcut multe lucruri frumoase. Chiar barometrul de opinie publică chiar era mișto pe vremea aia. Nu erau bani pentru cercetare socială în România, nu dădea nimeni bani, și atunci erau câteva institute mari, care au rămas și astăzi, ideea era că se făceau verificări. Alea chiar erau verificări independente pentru că erau finanțate de el. Erau și puțin pe an, vreo patru pe ani, în rest nu prea erau sondaje. Așa ar trebui să fie și astăzi, când e banul tău, când sunt private, faci ce vrei. Dar la cele din bani publici ar trebui să existe niște standarde" a spus Alfred Bulai.

Discuția a continuat aici:

