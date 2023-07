Cum a ajuns Guvernul să caute bani și în piatră seacă. Tănase Stamule (PNL) a arătat erorile lui Adrian Câciu / video

„Suntem în situația asta pentru că s-a făcut greșit bugetul de către fostul ministru de Finanțe, domnul Câciu. S-au introdus venituri fictive de 25 de miliarde de lei. Toate veniturile extraordinare din energie, de anul trecut, respectiv TVA-ul și impozitul pe profit special, care s-au întâmplat doar anul trecut și era clar că nu se vor mai repeta, au fost introduse și în bugetul de anul acesta ca venituri recurente.

Deci avem 25 de miliarde de lei, bani inexistenți, care au fost introduși în bugetul României într-un mod conștient sau inconștient, ca să mă exprim mai plastic. Mai avem și 20 de miliarde de lei pe partea de cheltuieli, care au fost subestimate, în sensul că anul trecut am avut 2% din PIB cheltuieli cu dobânzile, iar anul acesta vom ajunge la 2,5-2,7% din PIB. Vreo 10 miliarde de lei, de la dobânzi, le vom plăti în plus anul acesta, plus tot ce înseamnă compensările de la ANRE pentru plafonare, care nu au fost incluse în buget.

Deci de la această situație plecăm și pentru că avem această gaură de proiectare de aproximativ 45 de miliarde de lei, la care s-au mai adăugat încă 5 miliarde de lei, pentru creșterile veniturilor profesorilor, ajungem să discutăm despre 50 de miliarde de lei, adică în jur de 3% din PIB, peste deficitul prognozat de 4,4%. Adică noi nu mai vorbim doar despre cei 4,4%, pe care oricum îi aveam prognozați să îi facem, ca să ieșim din procedura de deficit excesiv.

Anul acesta ne vom îndrepta spre un deficit de 7%, cu o viteză uriașă și ni s-a atras atenția de la Comisia Europeană că anul viitor ni se vor suspenda toate fondurile europene dacă nu arătăm clar o dorință de a reduce deficitele. Asta este situația macro-economică în care ne aflăm”, a declarat Tănase Stamule, economist și fost consilier guvernamental, membru PNL.

