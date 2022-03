Crime+Investigation - Recomandările lunii aprilie

Secrete de Playboy,

Din 6 aprilie,Miercurea, ora 23:00/00:00

Regizat de Alexandra Dean (“This is Paris”; “Bombshell: The Hedy Lamarr Story”), pe parcursul a 10 episoade, serialul documentar pătrunde în lumea complexă pe care Hugh Hefner a creat-o și examinează consecințele sale profunde asupra viziunii pe care cultura noastră o are asupra puterii și sexualității.

„Secrete de Playboy” privește prin lumea sclipitoare a imperiului Playboy, care, aparent, celebra femeile, scoțând la iveală o realitate mai sinistră prin care, timp de decenii, a perpetuat comportamente nefaste, de la agresiuni sexuale sau abuz de droguri, până la prostituție, sinucideri și chiar crimă.

Prin imagini de arhivă și interviuri exclusive cu persoane din interior, colegi, directori, „iepurași Playboy” și angajați de la toate nivelurile brandului, serialul prezintă realitățile ascunse din spatele imperiului Playboy.

Serialul explorează modul în care mașinăria Playboy a fost o forță puternică care, în cel mai rău caz, a manipulat femeile într-un mediu toxic, reducându-le vocile la tăcere, ridicându-le unele împotriva altora și deschizând ușa prădătorilor sexuali.

Marea Britanie ucigașă cu Dermot Murnaghan S4

Din 11 aprilie | Lunea, ora 23:00

Serialul Marea Britanie ucigașă e găzduit de unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști ai Marii Britanii, Dermot Murnaghan, care explorează dosarele britanice de crimă, pline de anchete intrigante și evenimente înfiorătoare.

În fiecare episod, Dermot rememorează câte un caz de-al său sau supravegheat de el. Cele cinci episoade despre cazuri de crimă sunt susține de imagini de arhivă și interviuri importante de la cei apropiați de caz, inclusiv membri de familie ai victimelor și ofițeri anchetatori care au venit primii la fața locului.

Secretele orașului

Din 19 aprilie | Marțea, ora 23:00

Acest serial despre crime adevărate prezintă poveștile emoționante și neașteptate care au catapultat în atenția opiniei publice comunități unice din orașele și localitățile SUA.

Narat de actorul Mike Colter (“Evil”), fiecare episod spune povestea unei crime, a investigației care a urmat și a efectului pe care aceasta l-a avut asupra comunității, împletind imagini de arhivă cu mărturiile familiei victimelor, a prietenilor, precum și a detectivilor sau a jurnaliștilor.

De la o comunitate izolată de fermieri Amish la un campus universitar din Washington DC și până la un cartier de lux din Houston, serialul îi poartă pe telespectatori prin S.U.A. pentru a examina o varietate de cazuri, istoria comunităților și modul în care aceste crime au avut efecte de durată asupra localnicilor.

