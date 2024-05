Costel Fotea, invitație la relaxare la Balta Zătun

A început weekendul, iar balta Zătun este locul perfect pentru relaxare în aer liber şi distracţie, mai ales că meteorologii anunţă 27-28 de grade zilele următoare.

În plus, acum, spre deosebire de anii trecuți, balta Zătun are un spațiu dublu de relaxare, după ce am extins zona de agrement cu încă 12.000 de metri pătrați. Noua zonă de agrement arată superb, un loc perfect de recreere, odihnă și deconectare după o săptămână de muncă.

Astfel, gălățenii au la dispoziție noi căsuțe confortabile, foișoare, locuri de joacă pentru cei mici și pontoane de pescuit pentru pasionații acestui sport.

Nu ratați șansa de a vă relaxa și distra într-un spațiu creat special pentru dumneavoastră, unde puteți transforma fiecare weekend din această vară într-o experiență memorabilă.

Vă așteptăm cu drag!, este invitația președintelui Consiliului Județean Galați.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News