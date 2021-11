Concerte de Ziua României la Carnegie Hall, în New York, și în Basilica din Bologna

ICR va organiza un concert de gală al Ansamblului RARO, unul dintre cele mai apreciate grupuri muzicale de cameră din Europa, pe 2 decembrie, la celebra Carnegie Hall din New York. Evenimentul este sub semnul unei duble aniversări, marcând atât Ziua Națională a României, cât și 15 ani de la debutul Festivalului SoNoRo, unul dintre cele mai originale festivaluri de muzică de cameră din lume. Concertul de gală este anticipat, pe 1 decembrie, de un minirecital al RARO la sediul ICR New York, un eveniment special dedicat Zilei Naționale, la care sunt așteptați diplomați, membri ai diasporei româno-americane, dar și melomani americani. Ansamblul RARO este format din violonistul Alexander Sitkovetsky, violistul Răzvan Popovici, violoncelistul Bernhard Naoki Hedenborg și pianista Diana Kettler, iar programul de la Carnegie Hall cuprinde piese de George Enescu - Sérénade lointaine și Rapsodia română nr. 1 (aranjament pentru cvartet cu pian de Thomas Wally), Cvartetul cu pian nr. 1 în Do Major de Gabriel Fauré și Cvartetul cu pian nr. 2 în Mi Bemol Major, Op. 87 de Antonín Dvořák.

Corul Madrigal, concert la Basilica din Bologna

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” a susținut luni, 29 noiembrie, la Basilica din San Petronio din Bologna (Piazza Maggiore) un concert organizat de Accademia di Romania in Roma.Corul Madrigal este dirijat de Ana Ungureanu.

Programul concertului cuprinde piese de Jacques Arcadelt, Hans Leo Hassler, Ola Gjeilo, Arvo Pärt, Anton Bruckner, Pelle Olofson, Florian Costea, Nicolae Lungu (solistă: Teodora Jaworski), Anton Pann (ar. Dan Mihai Goia), Francisc Hubic (solist: Denis Maxim), Filotei Monahul, Mircea Valeriu Diaconescu, Vytautas Miškinis, Knut Nystedt și Gordon Young.

Orchestra Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara, dirijată de Sebastian Felea și violonistul Alexandru Tomescu, a susținut, miercuri, 30 noiembrie, un concert extraordinar la Auditorium Parco della Musica, una dintre cele mai cunoscute structuri culturale polifuncționale din Europa, proiectat de celebrul arhitect Renzo Piano. Programul cuprinde piese de Marțian Negrea, George Enescu, Ciprian Porumbescu, Constantin Dimitrescu, Bela Bartók, Tiberiu Brediceanu și Paul Constantinescu.

Totodată, între 1 și 4 decembrie, cu ocazia a 75 de ani de la fondarea Institutului Francez de la Roma și a 50 de ani de la fondarea Organizației Internaționale a Francofoniei, Institutul Francez-Centre Saint Louis din cadrul Ambasadei Franței pe lângă Sfântul Scaun, în parteneriat cu Ambasada Republicii Burkina Faso, Ambasada Republicii Libaneze, Ambasada Republicii Socialiste Vietnam, Ambasada României în Italia și Accademia di Romania in Roma, Delegația Quebec la Roma și Ambasada Canadei în Italia, organizează retrospectiva dedicată filmelor premiate în cadrul FRANCOFILM – Festivalul Filmului Francofon de la Roma, în perioada 2015-2019.

Retrospectiva se deschide miercuri, 1 decembrie, ora 19:30, în Sala Cinema a Institutului Francez-Centrul Saint Louis din Roma, cu „Un pas în urma serafimilor” , în regia lui Daniel Sandu. Filmul a obținut Premiul Publicului 2019 în cadrul celei de-a 10-a ediții a Festivaluliu Filmului Francofon de la Roma.

Concert festiv de Ziua României transmis de TVR Moldova

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Ambasada României în Republica Moldova, cu sprijinul Televiziunii Române și a Centrului Național de Artă „Tinerimea Română” invită publicul telespectator la un concert festiv, susţinut de Orchestra Română de Tineret sub bagheta maestrului Cristian Mandeal; soliști: Monica Bejenaru (voce) și Simina Croitoru (vioară). Concertul va fi difuzat pe data de 1 decembrie, de TVR Moldova, ora 21.00, și de TV Moldova 1, de la ora 16.00. Emisiunea de la TVR Moldova va fi precedată de discursul rostit de E.S. Daniel Ioniță, ambasadorul Românei în Republica Moldova cu ocazia Zilei Naționale a României.