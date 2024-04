Cod QR pe lemnul care iese din pădurile României. Alexandru Nazare: Așa oprim definitiv toată discuția despre furt

Alexandru Nazare, fost ministru de Finanțe, a propus un amendament care are ca scop stoparea furtului de lemne. Mai exact, senatorul PNL Alexandru Nazare, fost ministru de Finanțe, a propus un nou amendament asupra Proiectului de lege privind Codul silvic - L164/2024 care prevede marcarea digitală a lemnului, pentru o identificare mai ușoară.

"Am un amendament legat de trasabilitatea pentru că eu nu cred în formula care este astăzi Codul silvic, noi avem o trasabilitatea corectă a masei lemnoase. Trebuie să găsim formula optimă de trasabilitatea reală. În amendamentul pe care l-a propus, am propus ca la masa lemnoasă să fie și elemente fizice, și elemente digitale pe lemnul care iese din pădure. Despre ce lemn vorbim, despre ce categorie, asta o putem stabili, dar ideal a fi să oprim definitiv furturile. Să știm că dacă iese din pădure masă lemnoasă ea trebuie să fie marcată și chimic, și digital. Și atunci oriunde ar fi, oriunde s-ar afla, marfa din el să fie identificată ce e cu ea, de unde vine etc. Așa oprim definitiv toată discuția despre furt", a explicat Alexandru Nazare.

Amendamentul propus de Alexandru Nazare prevede în primul rând introducerea unei noi expresii - trasabilitatea materialelor lemnoase.

"Acest nou termen este explicat ca fiind "urmărirea sistematică a manipulării spațiale și tehnice a materialului lemnos exploatat, prin utilizarea unei soluții de marcare care să conțină concomitent atât elemente fizice, cât și digitale, respectiv: dispozitiv de perforare/ciocan pentru marcare, marcare cu vopsea chimică și cod QR".

Ce prevede amendamentul

"În forma propusă de către inițiator s-a prevăzut la art. 5. Definiții - În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile utilizate au semnificațiile prevăzute în "anexa nr. 1 - Termeni și expresii.

De asemenea, la art. 20. Sistemul informațional integrat pentru păduri s-a prevăzut ca normele referitoare la proveniența lemnului, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În cadrul aceluiași articol se prevede ca normele să reglementeze inclusiv realizarea, dezvoltarea și funcționarea unui sistem informațional integrat pentru păduri, care îndeplinește și funcția de culegere de informații privind proveniența lemnului la prima introducere pe piață și de urmărire a trasabilității materialelor lemnoase. Din păcate, inițiatorul nu a prevăzut la definiții expresia trasabilitatea materialelor lemnoase, lăsând la îndemâna unui act normativ secundar acest lucru și probabilitatea sporită a utilizării unor metode ineficiente de urmărire a trasabilității materialului lemnos.

Având în vedere eficacitatea sporită a metodelor digitale de urmărirea sistematică a manipulării spațiale și tehnice a materialului lemnos, propunem completarea anexei cu definiții cu expresia - trasabilitatea materialelor lemnoase.

Tehnologia digitală și tehnicile de prelucrare a datelor vor determina o gestionare mai eficientă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale, asigurând astfel extracția ecologică a produselor din lemn. Prin marcarea mecanică și digitală a lemnului, se va putea urmări individual și în timp real trasabilitatea fiecărui arbore", prevede amendamentul propus de Alexandru Nazare.

