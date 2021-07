Ruptură PNL - USR în Sectorul 1. Oianu: Stupoare! Sunt copleșit de dezastrul la care particip

"Eu sunt foarte obosit legat de problema cu Sectorul 1 şi cu gunoaiele din sector. Caut cu disperare un canal de comunicare cu dna primar. Am fost acolo de la început cu ea într-un fel de coaliţie, care s-a transformat în ceva nedefinit. Dar în continuare încercăm să o ajutăm într-un fel sau altul, pentru că ne-am dat seama că dincolo de interesele politice, avem o problemă mare de competenţă, de profesionalism, de capacitate de a administra acest sector. Mă uit cu stupoare la cum, după ce am avut săptămânal şedinţe de Consiliu, în continuare ni se spune că gunoaiele vor fi luate. I-am dat posibilitatea acum să angajeze altă firmă, are stare de alertă, are aprobarea să rezilieze contractul cu ceilalţi prestatori de serviciu. A spus că astăzi vine cu un contract nou cu un alt prestator. Cu toate astea, gunoaiele sunt încă pe stradă şi ea plăteşte doi prestatori", a spus Adrian Oianu la Antena 3.

Acesta a fost întrerupt şi corectat de Sabina Iosub, prezentatorul emisiunii, care i-a spus că "nu, noi plătim, nu ea. Noi, cetăţenii din Sectorul 1".

"Aşa este, noi plătim. Eu sunt copleşit de dezastrul la care particip, şi nu vreau să mă sustrag de aici. Noi am intrat în această coaliţie, care a fost un fel de mariaj pe neve, o căsătorie aranjată. Şi am avut ghinion când am ajuns acasă să ne dăm seama că mireasa e din altă poveste", a mai spus Oianu.

Se rupe "coaliţia" la Sectorul 1?

Sabina Iosub a intervenit din nou şi i-a spus consilierului liberal că "există instituţia divorţului în aceste situaţii".

"Ne uităm şi noi la orice posibilitate în această direcţie", a completat Adrian Oianu. "Dar ne interesează cum facem să ajutăm cetăţeanul, sectorul", a mai spus el.

Tânăr muşcat de şobolan. Oianu: "Cred că e imigrant, dacă o întrebaţi pe ea sigur nu e de la noi"

Un tânăr din centrul Capitalei a reclamat faptul că a fost muşcat de un şobolan în zona Piaţa Romană. Consilierul liberal a glumit pe subiect şi a ironizat-o pe Clotilde Armand.

"În situaţia asta, cred că e vorba de un şobolan imigrant. Dacă o întrebaţi pe dna Armand, sigur nu e şobolan din Sectorul 1, e un şobolan din Sectorul 2. Noi în Sectorul 1 nu avem şobolani şi nici gunoaie. Cred că e un şobolan mafiot, pentru că ne luptăm cel mai mult cu mafia", a concluzionat Adrian Oianu.