Ciucă: România şi Bulgaria condamnă împreună agresiunea Rusiei, atrocităţile şi crimele de război

Şeful Executivului a susţinut o conferinţă de presă comună cu omologul bulgar, Kiril Petkov, şi comisarul european pentru Transport, Adina Vălean.

'Discuţia de astăzi a fost una foarte productivă, beneficiind de subiecte de interes comun şi, bineînţeles, de prezenţa doamnei comisar, în mod deosebit pentru ceea ce a constituit unul dintre subiectele principale, şi anume modalitatea în care putem să dezvoltăm programele comune de transport şi interconectare. Desigur, am început discuţia noastră pornind de la contextul de securitate. Domnul prim-ministru a venit la Bucureşti după ce a efectuat o vizită în Ucraina, la Kiev, amândoi am fost în această săptămână la Kiev', a declarat Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciuca a spus că a fost discutată situaţia deosebit de complexă generată de invazia forţelor armate ruse în Ucraina.

'Am reconfirmat împreună sprijinul pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei şi, de asemenea, am condamnat împreună agresiunea forţelor armate ruse şi, în mod deosebit, atrocităţile şi crimele de război, loviturile care au produs decesul civililor, al femeilor şi copiilor, distrugerile de şcoli şi spitale nejustificate, neprovocate şi absolut ilegale. Şi am convenit, de asemenea, să susţinem împreună ca tot ceea ce s-a întâmplat acolo să poată să fi identificat şi dus în faţa instanţelor de judecată internaţionale', a spus Ciucă.

Premierul Bulgariei, la Bucureşti: Aderarea la Schengen, o prioritate esenţială pentru noi; este o prioritate să mergem împreună

Premierul bulgar, Kiril Petkov, a declarat vineri că aderarea Bulgariei şi României la Schengen reprezintă o prioritate esenţială pentru cele două ţări. 'Aderarea la Schengen reprezintă o prioritate esenţială pentru noi. Este o prioritate să mergem împreună şi să nu se tergiverseze aceşti paşi care urmează', a spus Petkov la Palatul Victoria, în conferinţa de presă comună cu omologul român, Nicolae Ciucă, şi comisarul european pentru Transport, Adina Vălean.

El a arătat şi că viitorul european al Ucrainei, Republicii Moldova şi al Georgiei reprezintă o prioritate importantă pentru Bulgaria şi România.

'Vom lucra împreună pe aceste subiecte', a afirmat Kiril Petkov. Discuţiile dintre cei doi oficiali au vizat proiectele de infrastructură şi criza energetică. Kiril Petkov a precizat că săptămâna viitoare va începe să lucreze grupul de lucru pentru proiectele de infrastructură legate de Fast Danube, astfel încât Dunărea să poată fi folosită drept coridor de transport european.

De asemenea, premierul Bulgariei a mai arătat că a discutat cu omologul român despre ideea unui pod la Ruse şi despre alte patru poduri care să lege cele două ţări. În privinţa crizei energetice, a menţionat că pe 5 mai urmează să aibă loc o reuniunea a miniştrilor Energiei la Sofia. 'Bulgaria şi România nu trebuie să fie doar nişte vecini buni, ci şi nişte parteneri buni', a mai spus premierul Bulgariei, conform Agerpres.

Citește și - Ciucă: Acordul cu Bulgaria semnat la Bucureşti deschide punctul internaţional de frontieră Giurgiu – Ruse feribot

Acordul cu Bulgaria în domeniul transporturilor semnat vineri va permite deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei la Giurgiu-Ruse, a transmis premierul Nicolae Ciucă.

Prim-ministrul Ciucă l-a primit, la Palatul Victoria, pe omologul bulgar, Kiril Petkov, menţionând că reprezintă 'o bună ocazie' pentru reluarea dialogul asupra mai multor teme de interes.

'Un punct important al discuţiei îl reprezintă colaborarea noastră în domeniul transporturilor, care a beneficiat de contribuţia doamnei comisar european pentru Transporturi, Adina Vălean. Concretizăm această cooperare prin rezultate de care să beneficieze cetăţenii noştri. Acordul semnat astăzi la Bucureşti în domeniul transporturilor va permite deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei româno-bulgare la Giurgiu-Ruse', a scris Nicolae Ciucă pe Facebook.

'O bucurie să asist la semnarea acordului privind PTF Giurgiu-Ruse cu omologul şi prietenul meu prim-ministrul Kiril Petkov şi să discutăm despre cooperarea noastră bilaterală în diverse domenii, inclusiv transport, energie şi situaţia din Ucraina', a transmis premierul Ciucă şi pe Twitter. Vezi articolul aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News