Ciucă, mesaj de Ziua Națională a Tineretului: Vă încurajez să vă proiectați un viitor în România

Premierul Nicolae Ciucă le cere tinerilor să-și atingă aspirațiile în țară.



„Dragi tineri, voi sunteți prezentul, viitorul și speranța țării noastre. De Ziua Națională a Tineretului, vreau, în primul rând, să vă felicit pentru civism și solidaritate și să vă mulțumesc tuturor pentru idei, inițiative și implicare. An European al Tineretului, 2022 ne oferă ocazia de a mobiliza energiile noastre la nivelul întregii Uniuni, care ne dă șansa de a studia, munci și călători în deplină libertate. Primul lucru pe care îl observ când lucrez cu tinerii este motivația puternică de a veni cu soluții simple și inovatoare la problemele cu care ne confruntăm cu toții, fie în societate sau administrație, fie la locul de muncă sau în diverse situații de viață”, transmite Nicolae Ciucă de Ziua Națională a Tineretului.



El îi îndeamnă pe tineri să folosească persseverența, curajul și creativitatea pentru ași atinge aspirațiile în țară.



„Sunteți o sursă reală de inspirație, optimism și principala resursă a țării noastre și a societății din care facem cu toții parte. Vă încurajez să vă proiectați un viitor în România și să vă folosiți curajul, perseverența și creativitatea pentru a vă atinge aspirațiile aici, în țară”, încheie Ciucă.

Premierul Nicolae Ciucă a reiterat, miercurea trecută, că primele gaze din Marea Neagră vor fi extrase la jumătatea acestui an, exploatarea urmând a asigura circa un miliard de metri cubi pe an, ceea ce reprezintă 10% din consumul anual înregistrat în România.

'Primele gaze din Marea Neagră vor fi extrase de către compania Black Sea Oil and Gas la jumătatea acestui an şi atunci vom avea un miliard de metri cubi în plus pe an asiguraţi prin această investiţie. (...) În perimetrul de la Caragele există speranţe şi s-a discutat ca primele gaze să fie extrase în anul 2024 iar în perimetrul Neptun Deep, mai devreme de finele lui 2026-2027 nu putem să sperăm că vom avea gaz din Marea Neagră. Cert este că, în tot acest ansamblu, trebuie să recunoaştem că România este o ţară norocoasă, având această resursă deosebit de importantă în acest moment', a afirmat Nicolae Ciucă în cadrul unei emisiuni la TVR1.

Potrivit premierului, deşi în prezent există suficient gaz pentru consumul populaţiei şi industrie, mai este nevoie de o cantitate suplimentară de circa 20% din consumul anual, din care 10% ar urma să fie asigurată prin exploatarea realizată de Black Sea Oil and Gas. Vezi continuarea aici!

