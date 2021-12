Ciucă: Am o relaţie foarte bună cu Florin Cîţu

El a declarat, în cadrul unei emisiuni la TVR 1, că, nu a mai trecut pe la sediul partidului din cauza agendei încărcate de la Guvern.

'Am o relaţie foarte bună. Nu mai târziu de ieri (n.r.- miercuri), am fost împreună la comemorarea prim-ministrului liberal asasinat în 1933, I. Gh. Duca. Ori de câte ori am ceva de rezolvat, discut cu preşedintele partidului, cu vicepreşedinţii partidului. Recunosc, nu am mai avut timp să ajung la sediul partidului pentru că au fost activităţile de la nivelul Guvernului. Chiar vă spun foarte sincer că nu am avut niciun fel de dialog neprincipial. Când vine vorba de partea aceasta internă, apar declaraţiile politice. Nu am o experienţă politică, dar pot să înţeleg politica', a afirmat prim-ministrul Ciucă.

Premierul Ciucă admite varianta asumării răspunderii sau adoptarea certificatului verde în sesiune extraordinară a Parlamentului

Premierul Nicolae Ciucă a admis, joi seară, posibilitatea introducerii obligativităţii certificatului verde fie prin adoptarea într-o sesiune extraordinară a Parlamentului, fie prin asumarea răspunderii Guvernului.

El a declarat că, în cazul în care situaţia o impune, Parlamentul ar putea fi convocat în sesiune extraordinară pentru a dezbate legea privind introducerea certificatului verde.

'Fiecare dintre aceste variante se găseşte pe masă şi, în felul acesta, dacă situaţia o va impune, vom face apel la Parlament să intre în sesiune extraordinară şi să adoptăm una dintre ele - fie legea care există acum, cu amendamentele necesare, fie o asumare la nivelul Guvernului, astfel încât să putem să avem acest certificat COVID', a afirmat Ciucă.

Referitor la unele opinii vehiculate în mass-media că asumarea răspunderii Guvernului ar fi o capcană care i-ar putea fi întinsă din punct de vedere politic, şeful Executivului a spus: 'Dacă vom salva cât mai multe vieţi şi prin această decizie vor muri cât mai puţini oameni, nu este o capcană pentru mine. Nu cred că ar fi o capcană pentru nimeni. Important este să prevaleze siguranţa şi sănătatea cetăţeanului'.

"Suntem o ţară cu relevanţă în UE şi NATO, nu putem trece peste acest dat"

România este o ţară care are relevanţă în interiorul Uniunii Europene şi în al Alianţei Nord-Atlantice, a declarat, joi seară, premierul Nicolae Ciucă. Acesta a subliniat că actualul Guvern poate să demonstreze că 'România este capabilă să se schimbe' şi să aibă propriul ei obiectiv, cerând românilor să aibă încredere în membrii Executivului.

'Pentru anul viitor îi rog (n.r.- pe români) să aibă încredere şi speranţă că nu vom precupeţi niciun efort pentru a putea să ne îndeplinim obiectivele pe care ni le-am asumat. Nu vreau să promit absolut nimic.

(...) Faptele sunt cele care trebuie să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi şi orice decizie pe care o luăm nu va produce efecte în perioada imediat următoare. Sunt decizii care trebuie să producă efecte în timp. Este clar că nu putem să reparăm şi să rezolvăm ceea ce nu s-a rezolvat în ani de zile. În schimb, putem să ne punem la dispoziţie tot ceea ce avem mai bun în noi să putem să creăm acel cadru atât pentru românii din ţară, cât şi pentru românii de afară şi să demonstrăm că România este capabilă să se schimbe, România este capabilă să se transforme, România este capabilă să aibă propriul ei obiectiv şi să îşi joace rolul pe care îl are în interiorul Uniunii Europene, în interiorul Alianţei Nord-Atlantice. Suntem o ţară care avem relevanţă. Nu putem trece peste acest dat', a afirmat prim-ministrul Nicolae Ciucă.

Ciucă anunţă că o nominalizare pentru portofoliul Cercetării va fi făcută în cel mult două săptămâni

'Ţinând cont de vâltoarea activităţilor care au fost în acest interval de timp, am considerat că este oportun ca, imediat după sărbători, să putem să avem o analiză la nivelul partidului, să avem o propunere şi să mergem şi să o propunem preşedintelui ţării, pentru a putea să avem procedura de învestire a unui nou ministru. (...) Poate cel mai târziu în două săptămâni', a declarat prim-ministrul joi seară, la TVR. El a precizat că nominalizarea o va face partidul căruia îi revine portofoliul, în acest caz PNL.

'Suntem un Guvern care este rezultatul unei coaliţii politice, vom lăsa partidele politice să procedeze în conformitate cu, să îi zicem, cutuma care s-a folosit până acum', a spus Nicolae Ciucă. Florin Roman a demisionat, pe 15 decembrie, din funcţia de ministru al Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, pe 17 decembrie, decretul prin care ministrul Energiei, Virgil Popescu, era desemnat ca interimar pe portofoliul devenit vacant. Anterior demisiei, premierul Ciucă i-a cerut lui Roman să clarifice acuzaţiile de plagiat care îi sunt aduse, menţionând că acesta va trebui să ofere lămuriri şi cu privire la noi acuzaţii apărute în spaţiul public.

Presa centrală publicase informaţii conform cărora Florin Roman ar fi urmat studii universitare de scurtă durată în cadrul unui colegiu universitar din Alba-Iulia şi a susţinut examenul de absolvire la UBB Cluj-Napoca. Astfel, Roman a obţinut o diplomă de absolvire, nu una de licenţă de la UBB, aşa cum ar apărea în CV-ul său, scrie Agerpres.

