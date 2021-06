Cîţu: Vaccinarea este singura soluţie pentru a depăşi pandemia. It is that simple!

Premierul Florin Cîţu subliniază că în municipiul Bucureşti, care are cea mai mare rată de vaccinare din ţară, nu s-a înregistrat niciun caz de COVID-19 în ultimele 24 de ore, fapt ce arată că vaccinarea este singura soluţie de a depăşi pandemia, scrie Agerpres.



"Bucureşti are cea mai mare rată de vaccinare din ţară. Tot în Bucureşti, în ultimele 24 de ore am avut 0 (!!!) persoane infectate cu virusul SARS-COV 2. Vaccinarea este singura soluţie pentru a depăşi pandemia. It is that simple!", a afirmat duminică premierul Cîţu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.



Aproape 4,7 milioane de români au fost vaccinaţi împotriva COVID-19 până în prezent, conform ultimei raportări, de sâmbătă 26 iunie, a Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea (CNCAV) împotriva COVID-19. Astfel, din 27 decembrie 2020 au fost administrate 8.880.515 de doze de vaccin unui număr de 4.691.498 de persoane, dintre care 221.348 au primit o doză şi 4.470.150 şi pe cea de-a doua.

Bilanțul COVID-19 în România

Până astăzi, 27 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.630 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 46 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

În ultimele 24 de ore, în Municipiul București, nu s-au înregistrat cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Până astăzi, 33.253 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 26.06.2021 (10:00) – 27.06.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 76 de decese (48 bărbați și 28 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Botoșani, Maramureș, Mureș, Prahova și Municipiul București.

Situația vaccinărilor în țara noastră

În ultimele 24 de ore au fost administrate 22.543 doze de vaccin, dintre care 17.888 - Pfizer, 3.153 - Johnson&Johnson, 1.022 - Moderna şi 480 - AstraZeneca, potrivit unei informări transmise de Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea (CNCAV) împotriva COVID-19.