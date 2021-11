Cîțu: În 2019, am eliminat toate taxele introduse între 2017 și 2019 și așa au rămas, ELIMINATE. Nicio taxă nouă!

Florin Cîțu, liderul PNL și al Senatului, afirmă că românii au votat PNL pentru o Românie liberală și pentru principiile liberale, adăugând că PNL va lupta pentru aceste principii, inclusiv alături de PSD, la Putere.

”Eu cred că românii ne-au votat pentru o Românie liberală și pentru principii liberale. Și în această coaliție, PNL va lupta pentru aceste principii.” a spus Florin Cîțu.

”Vă garantez că PNL va lupta pentru aceste principii și nu va introduce taxe noi, nu va dori să crească taxele. De aceea suntem aici, pentru a le garanta românilor că principiile liberale nu vor fi afectate și nici drepturile omului”, a mai spus el.

În același timp, a adus aminte că PNL a eliminat taxele când a venit la Putere: ”Îmi aduc aminte că, atunci când am preluat guvernarea în 2019, am eliminat toate taxele introduse între 2017 și 2019, ele au rămas eliminate, iar în această perioadă nu am introdus nicio taxă nouă și nu am crescut taxele”, a precizat Florin Cîțu.

La începutul lunii noiembrie, Florin Cîțu spunea: ”Sunt de acord cu orice majorare (n.r. cu referire la alocații, pensii) în funcție de cât ne putem permite. Dacă există surse de finanțare, bineînțeles că se pot face. Dacă nu, vom vedea ce-și poate permite economia”. El adăuga: ”Nu vom crește taxele în perioada următoare”.

Direcţia Generală de Inspecţie Economico-Financiară, din cadrul Ministerului de Finanţe (MF), efectuează în acest moment 20 de acţiuni de inspecţie la 17 ministere, printre care şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS), precum şi la alte trei autorităţi/instituţii publice.

Potrivit unui comunicat al MF, acţiunea de inspecţie la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a fost demarată în 19 noiembrie 2021, simultan cu alte 17 acţiuni de verificare.



"Controalele sunt prevăzute în Programul de control aprobat din 26 ianuarie 2021. Verificările sunt menite să asigurare respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi respectarea prevederilor legale referitoare la investiţiile realizate din fonduri publice şi la bunurile din domeniul public şi privat al statului, inclusiv a celor care aparţin patrimoniului cultural naţional mobil", se spune în document.

