Cîţu, avertisment pentru Orban după declaraţiile despre Iohannis: Să clarifice în BEx. Altfel clarificăm noi pentru el

"Sper că era o declaraţie la supărare, pentru că pe mine m-au votat liberalii şi pentru parteneriatul cu Klaus Iohannis. Îi voi cere dlui Ludovic Orban în primul BEx să îşi clarifice declaraţia de la Congres privind parteneriatul cu Klaus Iohannis, altfel o clarificăm noi pentru el", a spus Florin Cîţu duminică dimineaţă.

Întrebat dacă Ludovic Orban riscă excluderea din partid, Florin Cîţu a spus "haideţi să aşteptăm BEx-ul".

Ce a spus Ludovic Orban

"Încep prin a le mulțumi celor aproape 1900 de colegi care mi-au acordat încrederea, în condițiile în care s-a desfășurat acest congres.

Îl felicit pe Florin Cîțu pentru alegerea ca președinte al PNL!

De-a lungul carierei mele de 31 de ani am apărat valorile liberale și am acționat constant pentru a pune în practică un ideal al politicilor liberale pentru a realiza un salt de care România are nevoie. Voi rămâne consecvent, îmi voi păstra convingerile și acțiunea politică pentru apărarea democrației, pentru apărarea drepturilor și libertăților, pentru apărarea valorilor liberale și voi continua să acționez așa cum am făcut-o și până acum alături de colegii mei!

Vreau să vă anunț de acum că demisia mea din funcția de președinte al Camerei Deputaților va fi luni la prima oră, pe masa președintelui ales, Florin Cîțu.

Vreau să vă mai spun un lucru. Din momentul de față, între Ludovic Orban și Klaus Iohannis nu mai există niciun parteneriat!", a declarat Ludovic Orban.